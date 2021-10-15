6 قتلى في هجوم إرهابي بالسهام في النرويج

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أوسلو- الوكالات: قتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران في النرويج بعدما استخدم رجل قوسا وسهما لمهاجمتهم. وأعلنت الشرطة وقوع حادث في بلدة كونغسبيرغ جنوب غربي العاصمة أوسلو. وقال الضابط أويفيند آس إن أحد المشتبه بهم قد ألقي القبض عليه ويبدو أنه قام بالفعل بمفرده في اشارة الى ما يعرف بـ«هجمات الذئاب المنفردة». وقال متحدث إن الشرطة ستحقق في ما إذا كان عملا إرهابيا.

وصنفت الشرطة النرويجية «هجوم القوس» في كونغسبيرغ بأنه عمل إرهابي. وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ إن التقارير عن الحادث «مروعة».وأضافت في مؤتمر صحافي «أفهم أن الكثير من الناس خائفون لكن من المهم التأكيد على أن الشرطة هي المسيطرة الآن». من جهتها قالت رئيسة البلدية كاري آن ساند لصحيفة «في جي» المحلية «إنها مأساة لجميع المتضررين. ليس لدي كلمات» وبحسب تقارير، حصلت مواجهة بين المهاجم والشرطة قبل أن يُعتقل في النهاية. وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم نفذ هجومه في متجر كوب إكسترا على الجانب الغربي من كونغسبيرغ. وكان أحد الجرحى ضابط شرطة خارج الخدمة كان في المحل في ذلك الوقت. وأكد متحدث باسم السلسلة في وقت لاحق وقوع «حادثة خطيرة» في متجرهم، مضيفا أن أيا من موظفيها لم يصب بأذى جسدي.

وقالت الشرطة النرويجية امس ان الرجل تحول إلى الإسلام في وقت سابق، وإن الشرطة كانت تتابعه بسبب مخاوف من التطرف. وأوضح مسؤول الشرطة النرويجية أولي بريدروب سايفرود، امس للصحفيين أن المهاجم مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، مضيفا «كانت هناك مخاوف مرتبطة بالتطرف في السابق»، والشرطة تتابع المهاجم منذ عام 2020.

وقال آس للصحفيين إن الضباط يحققون أيضا فيما إذا كان المهاجم قد استخدم أسلحة أخرى خلال الحادث.

وأمرت مديرية الشرطة في البلاد جميع الضباط في جميع أنحاء البلاد بحمل أسلحة نارية كإجراء احترازي إضافي. وعادة ما تكون الشرطة في البلاد غير مسلحة. وقالت المديرية في بيان رسمي «ليس لدى الشرطة أي مؤشر حتى الآن على حدوث تغيير في مستوى التهديد الوطني».

