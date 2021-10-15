بوتين: الإرهابيون من سورية والعراق يتجمعون في أفغانستان

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن «الإرهابيين من العراق وسورية يتجمعون في أفغانستان» ويمكنهم محاولة زعزعة استقرار الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة. وقال «من المهم مراقبة الوضع على الحدود الأفغانية باستمرار والاستعداد لمواجهة المسلحين، ومن أجل ذلك على جهات إنفاذ القانون والأمن تنسيق عملها، وإذا لزم الأمر إجراء عمليات خاصة مشتركة». ووصف بوتين الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، بأنه «صعب، وهو أمر معقد فقط بفعل تصرفات مجموعات من داعش».

وأشار إلى أن «التهديدات المحتملة الناشئة لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز ومناطق أخرى نوقشت بالتفصيل في قمم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر الماضي» وتابع «بالطبع، سننظر أيضا في هذا الموضوع في قمة رابطة الدول المستقلة المقبلة».

