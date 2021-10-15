مصر.. تأييد السجن المؤبد لـ 32 متهماً في محاولة اغتيال السيسي

عربيات ودوليات

أيدت محكمة عسكرية مصرية الحكم بالسجن مدى الحياة «25 عاما» في حق 32 متهما، أدينوا بتهمة «تكوين 22 خلية إرهابية» خططت لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الامير محمد بن نايف. وكانت محكمة الجنايات العسكرية أصدرت في يونيو 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية، التي عُرفت إعلاميا باسم «محاولة اغتيال السيسي».

ونشر محامي المتهمين خالد المصري على صفحته في فيسبوك «المحكمة العليا للطعون العسكرية تقرر رفض جميع الطعون وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لاثنين فقط من المتهمين قامت بتعديل حكمهما من المؤبد إلى 15 سنة».



وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في نوفمبر 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين «خلايا إرهابية» تتبع تنظيم «ولاية سيناء»، وهو الفرع المصري لتنظيم «داعش» وينشط في شمال سيناء ووسطها.

وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوحت بين 3 أعوام و15 عاما. وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 الذي نُشر في مواقع الأخبار المحلية تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة ولي العهد السعودي السابق حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك علاء يوسف نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل. كذلك أُسند للمتهمين حسب التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء عام 2015، واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.