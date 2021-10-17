وزير التجارة: إضافة 14 نشاطاً تجارياً جديداً

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله عيسى السلمان قراراً وزارياً جديداً يقضي باضافة 14 نشاطاً تجارياً جديداً ضمن الحدود المعمول بها ضمن الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي والمنصوص عليها في القرار الاداري رقم 711 لسنة 2021.

ومن بين الأنشطة التجارية الجديدة: تركيب انظمة ومعدات مكافحة الحريق، تركيب ادارة الطوارئ والمخارج، تركيب انشطة ومعدات التهوية وتصريف الدخان، مقاولات اعمال الهياكل الحديدية، مقاولات اعمال سد الفراغات للمباني، تركيب ابواب مقاومة الحريق، تركيب المصاعد والسلالم المتحركة، فحص المصاعد والسلالم المتحركة، البيع لأنظمة ومعدات الحريق، البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان.

وفي السياق ذاته، اصدر وزير التجارة قراراً وزارياً يقضي باعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات برئاسة المستشار بادارة الفتوى والتشريع د. عبدالله حباب الرشيدي وعضوية كل من: مدير ادارة حماية المستهلك، ممثل عن وزارة الاعلام، ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع، ممثل عن ادارة الرقابة التجارية، ممثل عن قطاع الشؤون القانونية ود. احمد عبيد الديحاني، وسالم حميد العتيبي مقرراً وأميناً للسر.

