«الأهلي الكويتي» يرعى حملة «رسالتنا لكم»: إحدى مبادرات الخدمة المجتمعية

مال وأعمال

تماشياً مع استراتيجيته المستمرة في دعم مبادرات الخدمة الاجتماعية الرامية الى تنمية المجتمعات، اعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لمشروع «رسالتنا لكم»، وهي حملة اطلقتها ادارة الأنشطة العامة والاعلام في قطاع الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ومبادرة «رسالتنا لكم»، هي حملة توعوية عامة صُمّمت خصيصاً لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول القوانين والأنظمة الكويتية ذات الصلة برعاية نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية من فئة المسنين والأيتام والأحداث. ويشار الى ان الحملة التي تنقسم الى سلسلة من ستة رسائل مصورة قصيرة، قد تم اعدادها لنشر الوعي لدى الجمهور حول حقوق تلك الفئات وكيفية التعامل معهم وأهمية التعاطف وتقديم الدعم المستمر لهم.

وقال فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الادارة في البنك الأهلي الكويتي، «يسرنا في البنك الأهلي الكويتي رعاية مشروع «رسالتنا لكم»، وهو مشروع تم اعداده من قبل قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويهدف هذا المشروع الى ابراز الدور الذي يقوم به هذا القطاع من حيث الاهتمام بالفئات المعنية فيها والتي هي المسنين والأحداث والأيتام، فهو يقدم العديد من الخدمات الجليلة لهذه الفئات الثلاث، ويصدر القوانين والأنظمة واللوائح التي تحدد التعامل مع هذه الفئات الثلات ويركز على الاحتياجات اللازمة لهم، سواء كانت نفسية او صحية او اجتماعية. ونود في هذا الاطار ان نتوجه بالشكر والعرفان الى قطاع الرعاية الاجتماعية على الخدمات الكثيرة التي يقدمها، وتحديداً هذه الخدمة، لأنها تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئات الثلاث التي هي في امس الحاجة الى جهة ترعاها وتهتم بشؤونها. وهذا دور مهم تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة بشكل عام، ونحن دائماً نقف بجانبهم وندعمهم ونتمى لهم كل التوفيق والنجاح.»

وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لحملة «رسالتنا لكم» تأكيداً على التزامه بدعم المبادرات المجتمعية وحرصه على احداث تغيير ايجابي في حياة الأفراد المحتاجين وتعزيز الوعي في المجتمعات التي يعمل فيها. ومن خلال مشاركته في رعاية مبادرات على هذا النحو، يؤكد البنك الأهلي الكويتي على حقيقة مفادها بأن تنمية المجتمع تشكل عاملاً رئيسياً في اجندة مشاريع الخدمة المجتمعية التي يتبنّاها.

