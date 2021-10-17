تجديد تعيين عبدالله حمود الصباح في «الاستثمار المباشر»

مال وأعمال

صدر مرسوم يقضي بتجديد تعيين عبدالله صباح حمود الصباح في وظيفة مساعد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات اعتباراً من 16 يناير 2022.

ومن جهة اخرى، اصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين اعضاء مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتضمن القرار في مادته الأولى تعيين كل من وفاء احمد القطامي نائباً للرئيس ومهند الصانع وفيصل صرخوه وممثلين عن الجهات الحكومية ممثلة في مدير عام بلدية الكويت ومدير عام الهيئة العامة للصناعة ووكيل وزارة التجارة والصناعة.

ونص القرار رقم 1213 لسنة 2021 في مادته الثانية على «تحديد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 3000 دينار فقط لا غير، فيما نص القرار في مادته الثالثة على وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

