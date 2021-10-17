الذهب يترقب أفضل أسبوع منذ مطلع مايو

مال وأعمال

يتجه الذهب صوب افضل اسبوع له في قرابة خمسة أشهر، مدعوماً بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر، على الرغم من تخفيض وشيك لاجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب 0.2 في المئة الى 1792.54 دولارا للأوقية «الأونصة»، لكنه ارتفع اثنين في المئة خلال الأسبوع، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة الى 1793.10 دولاراً للأوقية. واتجه مؤشر الدولار صوب اول تراجع اسبوعي له منذ ستة اسابيع، ما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المئة الى 23.45 دولاراً للأوقية، لكنها بصدد تسجيل اكبر زيادة اسبوعية في سبعة اسابيع.وصعد البلاتين 0.1 في المئة الى 1056.02 دولارا للأوقية.وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة الى 2137.68 دولارا للأوقية.ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني اسبوع.