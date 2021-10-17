«بيتكوين» تتجاوز 60 ألف دولار لأول مرة في 6 أشهر

مال وأعمال

ارتفعت عملة بيتكوين متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في ستة اشهر، لتقترب من اعلى مستوى لها على الاطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح امام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية. ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على اول صندوق اميركي للمؤشرات المتداولة لبيتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة. وقفزت بيتكوين، اكبر العملات المشفرة في العالم، الى 61869.05 دولارا، اعلى مستوى لها منذ منتصف ابريل، وجرى تداولها في احدث التعاملات مرتفعة 6.9 في المئة عند 61346 دولارا.