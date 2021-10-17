«إن سي إم للاستثمار» تُكرم الكوادر الطبية والصحية وفرق المسعفين من باكستان

مال وأعمال

استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة إن سي إم للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري سفير جمهورية باكستان الإسلامية سيد سجاد حيدر، وذلك في حفل عشاء بمناسبة وصول دفعة جديدة من الكوادر الطبية والصحية من باكستان.

وجمعت هذه المبادرة كبار الشخصيات الباكستانية الذين اكتسبوا سمعة طيبة في الأعمال التجارية والطبية وغيرها من المجالات في الكويت، وإدراكاً لأهمية الجالية الباكستانية في المساهمة في الاقتصاد الكويتي، جاءت هذه الدعوة ضمن إطار توطيد العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين الكوادر المهنية من البلدين.

وفي هذا الصدد صرح ناصر المري: «أود أن أشكر جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على هذه الأرض الطيبة على دعمهم المستمر وجهودهم المبذولة في الكويت من حيث مواهبهم وخدماتهم المهنية وإخلاصهم في العمل، فلطالما عُرف عن الباكستانيين حُبهم عملهم وإخلاصهم وتفانيهم فيه».

وأضاف المري: «من خلال حضوري الدائم في سوق العمل، رأيت الكثير من المواهب الواعدة والعقول النيرة والأفكار الذكية التي يتمتع بها الفرد الباكستاني حيث أعمل معهم وهم معي على الدوام».

واستطرد المري: «خلال فترة تعاوني ومشاركتي في الكثير من الاستثمارات ومشاريع الصناديق المشتركة بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية، نفذ الكثير من الأعمال، من بينها المساهمة في إنشاء بنك ميزان الإسلامي الذي بات يمتلك الآن أكثر من 800 فرع وساهم في خلق أكثر من 18,000 فرصة عمل للباكستانيين، في إنجازٍ كبير يؤكد أن بيئة الأعمال في جمهورية باكستان الإسلامية مثالية للاستثمار والقوى العاملة لديها واعدة». من جانبه، أعرب السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر عن آرائه حول مدى فاعلية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث قال: «نحن نسعد بالمحبة الكبيرة التي يكنها الشعب الباكستاني للشعب الكويتي حيث تحتضن الكويت نحو 100 ألف مقيم باكستاني، ويَعتبر الباكستانيون المقيمون في الكويت أنها بمنزلة الموطن الثاني لهم».

