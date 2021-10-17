مبارك العبدالله بحث العلاقات الاقتصادية مع سفير ألمانيا

مال وأعمال

استقبل الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح في القصر الأبيض ستيفن موبس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت.

وتم خلال اللقاء الودي مناقشة الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين، خاصة الجوانب الاقتصادية منها. كما تم بحث فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الألمانية – الكويتية في كل القطاعات ومنها مجالات الطاقة والإنشاء والصحة والتعليم والتدريب الفني.

وقال الشيخ مبارك إن الفرصة مواتية لتحقيق تلك الطموحات التي تعزز الشراكة، وتوسع من الحضور الكويتي في هذه المحافل المهمة التي يتم من خلالها تأكيد متانة الاقتصاد الكويتي وتنوعه وامتداده في كل الاتجاهات خاصة مع الدول الكبرى ما يؤكد الثقة العالمية بالاقتصاد الكويتي.

وأضاف الشيخ مبارك الصباح أن المكانة الاقتصادية للكويت وسياسة حكومتها القائمة على التوازن تجعل التأسيس وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مميزة بين الدولتين الصديقتين.

