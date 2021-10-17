«Ooredoo» طرحت أجهزة «iPhone13» في أكبر حفل بالكويت استمر 3 أيام وشهد حضوراً تجاوز الـ 3000 عميل

مال وأعمال

للعام الثامن على التوالي، تسجل شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت إنجازا يضاف لرصيد إنجازاتها في عالم الاتصالات والأجهزة الحديثة وذلك بإطلاق أكبر حفل لمنح العملاء فرصة الحصول على باقات حصرية وبأسعار تنافسية مع أحدث iPhone13 الجديدة كليا: iPhone13 وPhone13 Mini وiPhone13 Pro وiPhone13 Pro Max، والتي طرحت هذا العام بتميز غير مسبوق مع تقنية A15 Bionic والذي يُمكن جميع العملاء من التمتع بأقوى أداء لا يتوفر في أي هاتف ذكي آخر. انطلقت فعاليات الحفل يوم الخميس الماضي 14 الحالي وامتدت طوال أيام عطلة نهاية الأسبوع في برج Ooredoo في قلب العاصمة وشهد حضوراً حشداً كبيراً من العملاء ومحبي الآيفون تجاوزت أعدادهم الـ 3000 عميل.

حفل الإطلاق الأكبر في البلاد

التزاماً من شركة Ooredoo الكويت بتولي عجلة الريادة والابتكار والإبداع وتقديم المنتجات والخدمات الرائدة لعملائها، تقف اليوم كعادتها أمام المنافسين بقوة لتثبت قدرتها على تلبية متطلبات السوق والعملاء المتغيرة وإثراء تجربة العميل الرقمية. أقامت الشركة أكبر حفل إطلاق لأحدث مجموعة أجهزة من شركة Apple هواتف iPhone13 في أجواء حماسية جذبت مئات الأفراد لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من يوم الخميس، الموافق 14 أكتوبر وحتى يوم السبت 16 أكتوبر 2021 ليكون بذلك الأكبر والأول من نوعه في البلاد. واستقبل برج Ooredoo في قلب مدينة الكويت، العديد من العملاء ومحبي التكنولوجيا والهواتف الذكية وبالتحديد أجهزة iPhone الذين حرصوا على التواجد في المقر الرئيسي للشركة من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الصباح الأولى للاستفادة من العرض الحصري والأقوى في البلاد مقدم مع باقات شامل برو بأسعار تنافسية ومزايا فريدة وهدايا مجانية مميزة. حيث قدمت الشركة عرضاً خاصاً على أجهزة iPhone 13 iPhone 13و Mini و iPhone 13و Pro وiPhone 13 Pro Max.

سوشيال ميديا

وإلى جانب الحضور شهد الحفل حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فوز الفهد ومحمود بوشهري ومحمد ميرزا ونورة العميري وعبدالمحسن الكوت وإسراء الهاجري وصالح السند.

مشاركة شركات كبرى

كما احتضن الحفل طيفا واسعا من وسائل الترفيه المميزة التي حققت أعلى المعايير وفاقت توقعات العملاء لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على تجربة استثنائية ومفاجأتهم بجوائز مميزة، وشهد مشاركة العديد من الشركات والجهات الكبرى في الكويت مثل: الاولى للوقود، وشركة فالكون، المملوكة من قبل شركة New Market والرائدة في الكويت والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات الدرون DJI، وCAVARATY، وشركة السور لتسويق الوقود (ألفا للوقود) وعيادة الميدان.

شراكة استراتيجية مع «الوطني»

احتفلت شركة Ooredoo الكويت وبنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، بشراكة استراتيجية جديدة، منحت بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone 13 الجديد في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo وذلك في حفل إطلاق مجموعة هواتف iPhone 13 الجديدة كلياً. وتم تخصيص جناح خاص لعرض المزايا والمعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية خلال الحفل. وقام كل من الرئيس التنفيذي - عبدالعزيز يعقوب البابطين، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي - مجبل الأيوب، ومدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية - ثامر الطاحوس، والمدير التنفيذي لقطاع خدمة العملاء - عيسى الموسى – ورئيس القطاع المالي فادي قعوار– تابان تراباثي، رئيس القطاع التجاري بالإنابة، سندس الشطي مدير إدارة الخدمات الرقمية VAS، ومدير أول العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات - فاطمة دشتي، ومدير أول الشركات سليمان الحمود، باستقبال مدير عام الخدمات المصرفية لدى بنك الكويت الوطني – محمد العثمان وكبار ممثلي البنك في قاعة كبار الشخصيات (VIP) والنخبة في برج Ooredoo.

«V-Thru»

كما أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن شراكتها مع V-Thru بفخر هذا العام لإطلاق أجهزة iPhone13 وهو تطبيق تجاوز عدد مستخدميه الـ250 ألف مستخدم يُمكنهم من الطلب وتسلم الطلب من دون النزول من السيارة ليجعل تجربة القيادة والطلب أكثر سلاسة ومتعة. وخلال أول أيام حفل الإطلاق تمكن جميع مستخدمي تطبيق V-Thru طلب أي جهاز iPhone 13 واستلامه دون الحاجة إلى النزول من السيارة، فقد تم تخصيص مدخل خاص لهم في مواقف السيارات الخاص بالشركة بهدف حصولهم على عملية شراء سلسلة وميسرة وتجربة عميل استثنائية تحدث لأول مرة في دولة الكويت.

وأثبتت V-Thru حضورها القوي في حفل الإطلاق من خلال مشاركة عدد من مطاعمها وكافيهاتها المفضلة لدى الجميع. فكانت هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لشركة V-Thru وحققت نجاحاً واسعاً مكنت مستخدمي التطبيق من التمتع بعرض حصري لهم لهواتف iPhone 13 دون الحاجة إلى النزول من السيارة عززت تجربة العميل وقلصت الأضرار المحتملة جراء فيروس كوفيد-19 وذلك حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشاركت 10 مطاعم وكافيهات من V-Thru في ليلة حفل الإطلاق وعلى مدة الأيام الثلاثة وهم: توبيز استريت كوفي روستر وDoh ومطعم ثينيز وفرويو وUrban Grill وChocolatenessوMOO وNapoli Napolita وBotata بالإضافة إلى Voyage. كما قدمت Ooredoo ثلاث تذاكر ذهبية لعملاء V-Thru منحت الحاصل عليها جهاز iPhone13 عن طريق استبدال التذكرة في برج Ooredoo مقابلiPhone13 الجديد كلياً يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 أكتوبر 2021. وقدمت Ooredoo الكويت أيضاً 500 هدية لمكافأة عملاء V-Thru. حيث نظمت V-Thru مسابقة تشجيعية لعملائها تم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقها للهواتف الذكية حيث يطلب العملاء إحدى الحقائب السرية بالمجان من خلال التطبيق ويقوم التطبيق بتوجيههم للقيادة إلى موقع الحدث واستلام الهدية. وفي الموقع، خاض العملاء تجربة قيادة ممتعة حيث استقبلهم فريق V-Thru للترحيب بهم ومنحهم الهدية التي تم طلبها عشوائياً دون معرفة محتوى الحقيبة.

جهود مميزة ونجاح ساحق

وتعليقاً على نجاح حفل الإطلاق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين عن سعادته بنجاح فعاليات الإطلاق وثمن جهود جميع المشاركين وقال: «أتوجه بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح حفل إطلاق أجهزة iPhone13 من Ooredoo وفخورون بتقديم الأفضل لعملائنا الذين حضروا للحفل واستمتعوا بأفضل الباقات المطروحة في السوق وبأسعار غير مسبوقة وتنافسية علاوة على أننا كنا حريصين على تقديم مزايا وهدايا حصرية لهم مع باقات شامل لأول مرة».

وقال البابطين: «إن حفل هذا العام يعد مميزا ومختلفا عن السنوات الماضية، حيث يشهد شراكة استراتيجية مع البنك الأول في الكويت والمنطقة «بنك الكويت الوطني» نفتخر بها حيث منحنا عملاء البنك أولوية في الحصول على عروض مميزة وحصرية وقمنا بتخصيص قاعة خاصة لاستقبال عملاء البنك من كبار الشخصيات إلى جانب عملائنا من النخبة».

وأضاف البابطين بالقول» إننا فخورون بالتعاون هذا العام كذلك مع القائمين على تطبيق V-thru من الشباب الكويتي المبدع - وهو التطبيق الأول من نوعه في الكويت لتسليم طلبات المطاعم وغيرها بنظام Drive-thru، حيث تمت خدمة العميل ممن طلب جهاز الـ iPhone 13 وتم تسليمه الجهاز إلى موقف السيارات المخصص لهم، فقد خصصنا لهم مدخلاً خاصاً في مواقف الشركة بهدف حصولهم على عملية شراء سلسة وميسرة وتجربة عميل استثنائية تحدث لأول مرة في الكويت».

عروض حصرية

من جانبه قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب إن Ooredoo ملتزمة ومنذ سنوات بالتفرد في طرح أجهزة iPhone وتقديم تجربة استثنائية دائماً للعملاء تتضمن مكافأتهم على مدار العام بشكل فريد وبشتى الطرق، من خلال ما تطلقه من حملات استثنائية وعروض تتيح لهم فرصة دخول العديد من السحوبات، والفوز بجوائز قيمة تم تصميمها وفقاً لتطلعاتهم، حيث تعتبر مكافأة العملاء ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لإثراء تجربة العميل.

وأضاف « قدمت Ooredoo عروضاً حصرية لعملاء الذهبي والخدمات المميزة في بنك الكويت الوطني حاملي بطاقات Privilege Banking وPrivate Banking شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد عند تقديم بطاقة الوطني للسحب الآلي بالإضافة إلى التمتع بميزة الدخول إلى قاعة VIP والنخبة في الشركة والتي صممت لهم على مستوى عالٍ من الفخامة والرقي. كما حرصت Ooredoo على تقديم عروض مميزة وحصرية لعملاء النخبة على أجهزة iPhone 13 الجديدة كلياً تشمل هدايا قيمة ومزايا فريدة. إلا أن عملاء البنك سيحصلون حصرياً على باقات شامل برو تبدأ من 25 ديناراً كويتياً للشهر وتتضمن هدايا منها AirPods 2. ».

سحب على مرسيدس

كما تضمن الحفل توزيع جوائز لمسابقة «جاوب واربح» نظمته Ooredoo الكويت بهدف مكافأة الحضور في أول يوم من الحفل، فضلاً عن فرصة الدخول بالسحب على الجائزة الكبرى، سيارة الأحلام مرسيدس CLA حيث شارك العديد من الحضور بالمسابقة عن طريق إرسال كلمة «نعم» إلى 1010.

كما أطلقت مسابقة للإجابة على سؤال «كم عدد علب الـ iPhone 13 داخل سيارة المرسيدس CLA؟» حيث حصل الفائز على عدة جوائز قيمة.

قسائم شرائية مجانية

وخلال الحفل شكرت Ooredoo كل الشركات المساهمة والتي قدمت قسائم شرائية مجانية لعملاء الشركة والرابحين مثل شركة FN by FN وبوتري بارن وبوتري بارن للأطفال ووست إلم وفندق شاطئ الكوت وفندق ومنتجع نادي النخيل وشركة كنوز الخير للتجارة العامة والمقاولات ومركز دكتور سمايل. وشهدت الفقرات الترفيهية التي قدمها المقدم علي شكر إقبالاً واسعاً من الحضور على المشاركة ولاقت استحساناً كبيراً من كل المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بجميع الفعاليات الاستثنائية التي نظمتها الشركة، والتي تعكس دائماً تميز ما تقدمه Ooredoo من سحوبات وجوائز وعروض وخدمات تؤكد ريادتها وتفوقها.



شكراً أفراد «الداخلية»



تواجد أفراد «الداخلية» مشكورين طوال فعاليات حفل الإطلاق ولمدة 3 أيام وساهموا مشكورين بتنظيم توافد الحضور وضمان أمن الجميع والتزامهم بالقانون . وتوجهت Ooredoo بالشكر الجزيل لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ لجهوده ودعمه المستمر ولكل من المقدم باسل التركي والرائد ناصر بو عباس والملازم الأول محمد القطان والرقيب شهناز العنزي والرقيب سيف المشعل وعريف عبدالوهاب القلاف والرقيب أول علي شويكر ووكيل عريف حسن القلاف ومحمد معيوف العنزي وملازم أول عبدالله غالب العنزي وشرطي تركي العنزي.



تغطية LIVE مع «88.8»



استضافت Ooredoo فريق إذاعة نبض الكويت 88.8 بتغطية حية وبث مباشر مع كل من طلال الياقوت وخالد الأنصاري من خلال برنامج الديوانية حيث تمت تغطية فعاليات الحفل وعقد مقابلات مع ممثلي Ooredoo وبنك الكويت الوطني.

