«هايتي» .. جوهرة التاج ذات الجاذبية

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جزيرة هايتي المعروفة رسميًا باسم جمهورية هايتي، هي جزيرة سياحية ضمن مجموعة جزر البحر الكاريبي تسمى «جوهرة التاج»، وتضم هذه الجزيرة الكثير من الأماكن السياحية المبهرة وتوفر مختلف الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها أثناء السياحة في جزيرة هايتي. وجمهورية هايتي تقع ضمن جزيرة هيسبانيولا في أرخبيل جزر البحر الكاريبي. وتقع جمهورية هايتي إلى الشرق من كوبا وجامايكا وجنوب جزر الباهاما وجزر تركس وكايكوس.

وكانت الجزيرة مأهولة في الأصل من قبل سكان التاينو الأصليين الذين هاجروا من أميركا الجنوبية. وتبلغ مساحة جزيرة هايتي 27750 كيلومترًا مربعًا (10714 ميلاً مربعاً)، وهي ثالث أكبر دولة في منطقة البحر الكاريبي من حيث المساحة. ويبلغ عدد سكانها حوالي 11.4 مليوناً، ما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في منطقة جزر البحر الكاريبي.

المناخ في جزيرة هايتي

تتمتع جمهورية هايتي بمناخ استوائي دافئ ورطب يتميز بتغيرات في درجات الحرارة اليومية أكثر من التغيرات السنوية.

يتراوح متوسط ??درجات الحرارة بين 25 درجة مئوية في يناير وفبراير و30 درجة مئوية في يوليو وأغسطس.

الأنشطة السياحية في جزيرة هايتي

تسلق حصن لا سيتاديل لا فيرير، هذا الحصن هو أحد أكبر الحصون في الأميركتين، ويتشبث مثل الحجر الجيري العظيم في تلال Bonnet a L’Eveque على بعد مسافة قصيرة بالسيارة جنوبًا من Cap-Haitien، وبُني هذا الحصن من قبل متمردي العبيد الهايتيين في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، بهدف أن يكون حصنًا مرئيًا ضد الغزو الفرنسي في أعقاب الاستقلال الجديد للبلاد. صُنِّفت قلعة الحصن موقعاً للتراث العالمي لـ«ليونيسكو»، ويمكن الوصول إليه عبر ممر جبلي شاق يمتد لمسافة سبعة أميال داخل التلال من مدينة ميلوت.

زيارة خليج جاكميل

يقع هذ الخليج على الساحل الجنوبي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من العاصمة في بورت أو برنس. تمتلئ الشوارع الضيقة هنا بالمعارض وعدد لا يحصى من متاجر الهدايا التذكارية المحلية، حيث يمكنك شراء أطباق الفاكهة المتعددة الألوان المنحوتة من خشب جوز الهند، وحلي الفودو المخيفة، وأغطية الرأس. يمكنك كذلك الاستمتاع بشاطئ محلي جميل وممشى محاط بأشجار النخيل، وتنتشر فيه مشاوي المأكولات البحرية الجذابة التي تفوح منها رائحة «النطر» والتوابل.

الذهاب في رحلة إلى مدينة سودو

تشتهر مدينة سودو، ليس بجمالها الطبيعي الخلاب فحسب، بل تشتهر كذلك بأهميتها الدينية.

وتحظى مدينة سودو بتقدير من قبل كل من الفودو والكاثوليك المحليين. وأصبحت مدينة سودو مقصدًا للحج الجماعي في يوليو، عندما تقام احتفالات سيدة الكرمل، ويأتي ممارسو الفودو للاستحمام في تيارات التطهير. هذا الموقع مدهش حتى بعيدًا عن الطقوس الدينية، ويوفر فرصة ممتازة للاستمتاع والاسترخاء بعد المشي لمسافات طويلة عبر الأدغال أثناء السياحة في جزيرة هايتي.

جولة في قصر سانس سوسي

يقع هذا المجمع الفخم المتهدم في التلال الشمالية بالقرب من حصن لا سيتاديل لا فيرير. يرتفع القصر على قمم الجبال أعلاه، وكان في السابق منزل هنري كريستوف، ملك وقائد جمهورية هايتي خلال حروب الاستقلال ضد الفرنسيين. بُني هذا القصر فوق مزرعة قديمة، لتقليد الأنماط الفخمة لمنازل المزارع الأوروبية، ويصنف حاليًا ضمن مواقع التراث العالمي لـ«ليونيسكو».

التنزُّه في غابة فورسي

يجب على مسافري المغامرات المتجهين إلى جزيرة هايتي الحرص على الذهاب إلى غابة فورسي الأسطورية. تقع هذه الغابة الأسطورية أسفل التلال والقمم التي ترتفع إلى أكثر من 2500 متر فوق البحر الكاريبي. تشتهر تلال سيلفان بغابات الصنوبر، والمسارات المشجرة، والمناظر البانورامية التي تخطف الأنفاس فوق الأمواج الجميلة للساحل الجنوبي. تمتد الطرق الشعبية من مدن المرتفعات وصولاً إلى جاكميل، أو عبر مسارات خلال الوادي إلى منطقة سيجوين البعيدة والساحرة.

التجول في متحف غراند رو للفنون

يقع متحف غراند رو للفنون بجوار متجر ضخم لتصليح السيارات من جانب، وساحة خردة من الجانب الآخر. متحف غراند رو للفنون عبارة عن تكتل عشوائي ومؤقت من المنحوتات والأشكال الميكانيكية والمنشآت الفنية المصنوعة من مواد مختلفة. ستجد هنا بعض المعروضات الغريبة مثل معروضات لشخصيات بشرية أُنشئت من بقايا محركات السيارات. هناك كذلك معروضات تخص الخيال العلمي وتماثيل فودو المبهرة. أثناء السياحة في جزيرة هايتي احرص على ألا تفوتك هذه النزهة لمشاهدة هذه المجموعة الغريبة من الإبداع الهايتي المحلي.

زيارة متحف دو بانثيون هايتيان الوطني

يعلو هذا المبنى الخرساني الكبير في بورت أو برنس مخاريط بيضاء وزخارف من الفسيفساء، ويضم أكثر مجموعات البلاد عمقًا وجمالًا والمتعلقة بالتاريخ الوطني. هناك معارض مخصصة لقبائل تاينوس الأصلية في الجزيرة، وغرف تكشف قصص الغزوات الإسبانية والفرنسية، وأقسام أخرى تكشف عن محنة استقلال هايتي في القرن التاسع عشر.

تمكنك مشاهدة كل من البندقية الفضية التي استخدمها هنري كريستوف للانتحار عام 1820، والمرسى من سفينة الاستكشاف الخاصة بكريستوفر كولومبوس.

التجوُّل في فورت جاك

على الرغم من كونها أصغر من حصن لا سيتاديل لا فيرير الضخم، فإن فورت جاك لا تزال تمثل بقايا مذهلة من العصور القديمة في جزيرة هايتي. بُني هذا الحصن لصد الهجوم الفرنسي في العقد الأول من القرن التاسع عشر.

التنزُّه على شاطئ جيلي

هذا الشاطئ هو أحد أكثر الشواطئ شهرة في هايتي. أثناء اقمتك هنا يمكنك الاستمتاع بأشهى الوجبات، وذلك بفضل انتشار مطاعم المحار والمأكولات البحرية المختلفة.

يقع شاطئ جيلي بالقرب من «Les Cayes» في جمهورية هايتي.

يشتهر شاطئ جيلي بمهرجان الموسيقى الذي يقام هنا كل عام، حيث يجذب فرق كومباس والراقصين بكثرة.

