مبارك دعيج: الإبل.. «ذخر» البدوي وقاهرة الصحراء

Sunday النهار

أكد مبارك دعيج أحد الشباب المهتمين في هواية تربية الابل ان عشق الابل يسري في عروق اصحابها ومحبيها بلا استئذان وقد يكون هذا الشعور تراكماً من خلال السنين التي عاش فيها صاحب الحلال مع والديه واجداده وهم يعشقون الابل بشكل خاص ومختلف عن جميع الحيوانات الاخرى. واضاف دعيج ان علاقة الانسان بالابل لها خصوصية عن سائر الحيوانات فقد يحرم الانسان نفسه ويهب حلاله كل ما يملك وهنا تتضح العلاقة المتأصلة والتي لها ارتباط ثقافي واجتماعي واقتصادي مؤثرا في تاريخ وحياة الإنسان العربي على مر العصور كونها تعد رمزاً أصيلاً للحياة في الصحراء، واعتمد ابن الجزيرة العربية على معطيــات الطبيعة بشــكل أكبر، إذ حضرت الإبل بكامل تفاصيلها في حياته اليوميــة ولم يسـتغن عنها يوما من الايام .

وإليكم اللقاء:

? كيف كانت تجربة عشق الابل في حياتك؟

? عشق الابل في حياتي لم يكن صدفة بل هو توارث عبر اجدادي ومن بعدهم والدي خاصة وان بعض سلالات الابل لدينا منذ اكثر من 150 عاماً وهنا يتضح اهمية هذا المخلوق الذي وهبه الله مزايا اختص بها عن سائر المخلوقات الحية، ووصف الله سبحانه وتعالى الإبل في القرآن الكريم وأعجوبة خلقه في عدة مواضع وبألفاظ مختلفة (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)، فيما ورد لفظ الناقة في سبعة مواضع بالقرآن الكريم وفي هذه الآية الكريمة خص الله سبحانه وتعالى، الإبل من بين مخلوقاته الحية، وجعل النظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع السموات ونصب الجبال وتسطيح الأرض، ويدعو إلى أن يكون النظر والتأمل في هذه المخلوقات مدخلاً إلى الإيمان الخالص بقدرة الخالق وبديع صنعه .

وسم واسم

? أين تنتشر سلالات الابل؟

? تنتشر الإبل في قطاع واسع من الدول في أرجاء المعمورة، ولكل قوم «وسمهم» وأسماؤهم الخاصة بإبلهم وبيئاتهم، وللإبل أسماء حسب جنسها، فالجمل هو ذكر الإبل حيث يُطلق مسمى الجمل عليه إذا بلغ عامه الرابع، وهو مفرد وجمعه جمال وأجمال وجمالات، والبعير هو اسم يطلق على الذكر وجمعه أباعر، والشائع أن البعير يقصد به الذكر من الإبل، أما الناقة فيطلق على أنثى الجمل وهي تدل على المفرد وجمعها نوق ونياق .

? ما اسماء وألوان الإبل؟

? تسمى الإبل كذلك بألوانها فمنها المجاهيم والمغاتير التي لها خمسة ألوان هي ( وضح، شقح، صفر، حمر، شعل).

? ما القدرات العجيبة بالابل؟

? تتمتع الإبل بقدرات عجيبة في التعرف على الطريق في عتمة الليل وفي أعماق الصحراء، حيث تتمكن بفضل الله من المسير إلى الوجهة التي تنوي الذهاب إليها دون أن تتوه أو تكلّ أو تملّ.

كينونة

? هل تحدثنا عن تكوين اجزاء جسم الابل؟

? حينما نتعمق في أجزاء جسم الإبل، وفي جهازها الهضمي بالتحديد الذي يتكون من عدة أجزاء تبدأ بالفم حيث المشرب او المهادل العليا المنقسمة طولياً والمشرب المتدنية واللتان تعملان معاً كالأصابع في جسم الإنسان لالتقاط المواد الغذائية، فيما يتكون السطح الداخلي للفم المغطى بغشاء يحتوي على ندبات مخروطية الشكل و التي تتحمل الأشواك التي تصادف الإبل لحظة تناولها الأعشاب الطبيعية المترامية في الصحراء، فيما يوجد في سقف حلقها طبقة مخاطية ناعمة تعمل على ترطيب الفم وتعد عاملاً مساعداً للإبل في عدم شعورها بالعطش لمدة طويلة، و تمتلك الإبل أنياباً إضافية تميزها عن الحيوانات الأخرى المجترة.

ولعيني الإبل أسرار ومزايا عديدة، وهبها الله تعالى للإبل، حيث تُعد عينا الإبل صغيرة نسبياً وصافية وحاسة النظر لديها قوية لدرجة أنها تستطيع السير في الظلام، كما أنه عضو حساس للحرارة، ونجد أن التجويف العظمي الذي توجد فيه العين (الحجاج) يعمل كالغرفة المكيفة، حيث يوجد طبقتان من العظام بينهما فراغ مليء بالهواء، حتى تتمكن من العيش في قلب الصحراء والتكيف مع الحرارة العالية، ومواجهة التغيرات المناخية التي تطرأ مع دخول فصل جديد وقدوم الآخر، و تتميز عينا الإبل بأهداب طويلة الشعر تقيها بمشيئة الله من دخول الرمال والأتربة الصحراوية في عينيها، وعندما نسلط الضوء على أنف الإبل فخده يتميز بخصائص عدة للتعايش مع الظروف الجوية، فأنف الإبل له فتحتان في أعلى الفم مباشرة، وعضلات للتحكم في فتحهما أو إغلاقهما عند الضرورة للحماية من دخول الرمال والأتربة، ورقبة الإبل تأتي بشكل منحني وطويل يغطيها وبر كثيف وطويل على الثلث الأول من الرقبة، أما السنام الذي يتوسط ظهر الإبل فيأتي بشكل بيضاوي وهرمي معتدل ويستخدم دهن السنام كمصدر للطاقة لها عند نقص الغذاء.

ووهب الله سبحانه وتعالى للإبل خفّاً له تركيب خاص يوفر له الحماية والتأقلم مع التقلبات الجوية التي تسود البيئة الصحراوية، و يشبه خف الإبل من الناحية الوظيفية إطار السيارة المملوء بالدهن بدلاً من الهواء، الأمر الذي يسمح للإبل بحمل كل ثقل والسير في المناطق الرملية والأراضي الصلبة والوعرة بذات الكفاءة، كما تتميز أذنا الإبل بالقدرة على الانثناء خلفاً والالتصاق بالرأس في حال هبوب العواصف الترابية والرملية، ومن عجائب خلق الله للإبل التي وهبها لها أنها تمتلك وسائد جلدية تقوم بتهيئتها للبروك فوق الرمال الساخنة، فلا تتأثر الإبل بحرارة الرمال ولا يصيبها منها أي أذى.

زينة

? بماذا تزين الإبل؟

? تُزيّن الجمال بالرَّحْل وهو الحداجة او الشداد الذي يوضع على الناقة ليجلس عليه الراكب، وكذلك الوضين الذي يُثبت الرحل على الناقة باستخدام حبل أو رباط ما كان متاحاً من المواد، ويُصنع ذلك الحبل غالباً من الصوف أو الشعر وينسج نسجاً، ويراعى فيه تداخل ألوان الشعر من أبيض وأسود، فيكون ذلك منظراً جميلاً، ولهذا الحبل عدة أسماء منها «الغرضة والغرض والسفيف والبطان والحقب واللبب والسناف والشكال»، أما الخطام فهو المقود الذي يقاد به البعير، وكذلك الغبيط وهو الهودج الذي يوضع على ظهر البعير فوق الرحل ويستخدم لجلوس المرأة في حال السفر.

? كيف تصف علاقة الانسان بالإبل؟

? لاشك أن هناك علاقة قوية بروابط ثقافية واجتماعية واقتصادية بين ابن الصحراء والإبل مؤثرة في الوقت ذاته في تاريخ وحياة الإنسان العربي على مر العصور كونها تعد رمزاً أصيلاً للحياة في الصحراء، إذ بحضور اعتمد ابن الجزيرة العربية على معطيــات الطبيعة بشــكل أكبر، بحضور الإبل بكامل تفاصيلها في حياته اليوميــة، والإنســان العربي لم يستغن عن الإبل، فبعــد أن كانــت شــريكا فــي ســابق الأيام أصبحت أيقونة أساس لتراثه وحياتــه واقتصـاده، إضافـة إلى كونها مصدراً غذائياً مهـماً، للحــوم والحليــب والجلــود، ومثلت الإبل مصدر اعتزاز وافتخار لرعاتها على مر العصــور التاريخية في الجزيرة العربيـة وامتازوا بصفـات عن غيرهم، كان أبرزهــا الاعتزاز الــذي يرتســم بطباعهم بدرجــة أكبر، وثقتهم بالإبل باعتبــاره الحيــوان الذي يشـركونه فـي كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، ويدل على أهمية الإبل وارتباطها الوثيق بالحضارة في شبه الجزيرة العربية على مـر العصـور، ويثبت ذلك العثور على مجموعة مـن النقـوش الأثرية في عدد من المواقع التاريخية، حيث شكلت ركيزة للقوافل التجارية قديماً في نقل البضائع وجلب الماء، إضافةً إلى الاستخدامات المتعددة لجلدوها وأوبارها ومنها صناعة الحبال وقرب الماء.

المراحل العمرية

? ما مراحل الابل من الولادة وحتى الموت.. الى جانب مسمياتها ؟

? وتمر الإبل بمراحل عدة فمنذ الولادة يسمى «حوار» وعندما يكبر الذكر يسمى «قعود» والأنثى تسمى «بكرة»، وعندما يهرم الجمل يسمى «هرش»، والناقة عندما تعجز تسمى «فاطر»، وللإبل تسمية على حسب عمرها فعند الولادة يسمى «حوار» وبعد أن يتم السنة يسمى «مفرود»، وحال بلوغه السنتين يسمى «لقي»، وإذا أنهى السنة الثالثة يسمى «حق»، وعندما يكمل الأربع سنوات يسمى «جذع»، وبعد خمس سنوات يسمى «ثني»، وبعد ست سنوات يطلق عليه «رباع»، وفي السنة السابعة يسمى «سدس»، وبعدها «الفطر الأول» والثاني والثالث، ويتراوح عمر البعير من 25 إلى 30 سنة.

? ما اسماء الاعداد المتكون منها جماعات الابل؟

? أطلق العرب على جماعات الإبل مسميات مختلفة تبين أعدادها من القلة إلى الكثرة ومنها « الذود» ويتكون من ( 3 إلى 10متون)، و«الصرمة» من(20 إلى 30 متنا)، و«الهجمة» من (50 إلى 90متنا)، أما «الهنيدة» فتتكون من (100متن)، ومن (500 إلى 1000 متن) و يطلق عليها «العرج»، وأكثر من (1000 متن) تسمى «بالجرجور».

الرغاء

? ما أصوات الإبل؟

? وتصدر الإبل أصواتًا مختلفة «كالرغاء» وبه تعبر الإبل عن الفزع والتضجر، «والضبح» وهو إصدار الهواء عند الفزع بلا «رغاء»، وصوت «الحنين» وهو نوع من الحنين فيه تعبير مختلف في ترديد الصوت وعادة يكون منخفضًا قليلًا ويرتفع مقدار الصوت إذا فقدت الناقة حورها،إضافة إلى صوت «الإهجال» وهو نوع من الحنين فيه تعبير أكثر بصوت مرتفع إذا ما تهجل الخلوج، ويوجه الراعي صوتاً مميزاً إلى إبله يعرف «بالحداء» فتتبعه بناء عليه إلى المرعى أو العودة إلى أماكنها، ولكل راعٍ حداء مميز تطرب الأبل وتنصت أذانها له وتتجه جميعها نحوه فتزداد نشاطا وتحث سيرها.

? ماذا يسمى مسير الابل؟

? تتخذ الإبل أنواعاً مختلفة في مشيها ومنها « الأوخد» وهو المشي العادي حيث يبدو الراكب يتمايل يميناً وشمالاً إلى الخلف وإلى الأمام، «والدرهام» وهو مد البعير لخطواته ومتابعتها بسرعة وانتظام وانسياب، و«الزرفال» وهو جري سريع تتابع فيها الخطوات بسرعة شديدة ولكنه أقل من الدرهام، «الكبيع» وهو جمع القوائم الأمامية ورافعها إلى أعلى ويحدث ذلك عندما يجفل البعير، و«الغارة» وهو جمع القوائم الأمامية والخلفية بسرعة وبحركة متتالية وعادة يكون في بداية السباق، ومازالت الجمال في كثير من المناطق الصحراوية القاحلة الوسيلة المثلى لاجتياز الصحاري، وقد تقطع قافلة الجمال (الإبل) بما تحمله على ظهرها من متاع نحو 50 إلى 60 كيلو متراً في اليوم الواحد.

? ما وسوم الإبل عند القبائل؟

? الوسم هو وضع علامه تبين ملكية الناقة أو البعير أو الجمل لدى القبائل العربية وهو يعتبر الدليل الاساسي لملكية أي ناقة أو بعير وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسم الإبل لا يسم في الوجه ولا بأس به في غيره من الاماكن كالرقبة او خلافه.

أعمار الإبل

يبلغ متوسط العمر المتوقع للجمل من 25 إلى 35 عامًا، ويبلغ طول الجمل البالغ 1.85 متر عند الكتف و2.15 متر عند الحدبة.

ويمكن أن يعمل الجمل بسرعة تصل إلى 65 كم / ساعة (40 ميلاً في الساعة) في خطوات نارية قصيرة بحيث يحافظ على سرعات تصل إلى 40 كم / ساعة (25 ميلاً في الساعة) ويتراوح وزن الجمل من 300 إلى 1000 كجم.

حليب الناقة

يعتبر غذاء رئيسياً في الصحراء فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والغلوبولين المناعي بالمقارنة مع حليب البقر فهو منخفض الدهون واللاكتوز، وأعلى نسبة من البوتاسيوم والحديد وفيتامين C .

وبر الجمل

يعتبر وبر الجمل واحداً من أهم الألياف الطبيعية يتم الحصول عليها عن طريق تفريش أصغر عينات من الجمال، والنسيج الذي يتم الحصول عليه من وبر الجمل ناعم ودافئ بشكل خاص.

ندرة ولادة توأم

في حالات نادرة الحدوث في مختلف بقاع الارض ان تلد الناقه توأماً وان ولدت توأماً لن يعيش الاثنان وهنا الندرة في هذا الأمر.

