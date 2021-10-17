نورا.. كوميدية في «لعبة السعادة»

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تواصل الفنانة نورا الموجودة في البحرين حاليا تصوير مشاهد من مسلسل «لعبة السعادة»، وهو عمل اجتماعي كوميدي من إخراج الفنانة جمعان الرويعي وتأليف وليد كمال وسيناريو وحوار محمد جمال. ويشارك بعض الفنانين منهم: الفنان عبد المحسن القفاص وخالد البريكي وأحمد العونان وميس كمر وريم أرحمة وأميرة محمد، وأمل محمد وتجسد في العمل دوراً كوميدياً، هي فتاة تدعى «سعيدة» وراهنت على نجاح العمل بجماليات أحداثه.

كما تستعد ايضا في التحضير لـ «ميني ألبوم» جديد وسيتضمن 6 أغنيات متنوعة من حيث اللهجات والإيقاعات وستبدأ بها مطلع العام المقبل، واتُّفق على تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب.

