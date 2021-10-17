«نجوم الفن والإعلام».. تنطلق الليلة بتكريم النُّخبة

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تنطلق في السادسة من مساء اليوم (الأحد) فعالية مهرجان نجوم الفن والإعلام في دورته السادسة في مجمع الحمراء الفاخر داخل قاعة غراند سينما، والتي ستكون تحت رعاية وحضور رجل الإعمال فواز مبارك الحساوي وبحضور نخبة من نجوم الدراما والإعلام إضافة لبعض الشخصيات التي ستُكَّرم في جائزة أوسكار الخليج.

وتأتي هذه الدورة بعد توقف دام عامين نظرا لـ «كورونا»، لكن اليوم بعدما عادت الحياة الطبيعية إلى وضعها الطبيعي رأت إدارة المهرجان ان تقوم بواجبها في تتويج كل النجوم الذي نالوا ثقة الجمهور لكن نظرا إلى مرور الدورتين ومن اجل تحقيق التباعد في الاشتراطات الصحية فضلت ان تكون هناك حفلتان منفصلتان تحمل الأولى النجوم الفائزين في الدورة السادسة 2021 بينما تقام الحفلة الاخرى يوم الأحد المقبل 24- 10، ستحمل الدورة الخامسة 2020 حتى نفي بوعدنا مع نجومنا المكرمين.

أما أبرز جوائز الأوسكار الخليجي للدورة السادسة لهذه الليلة فكانت على النحو التالي: جائزة أوسكار الإبداع التلفزيوني والإذاعي لوكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، بينما منحت جائزة أوسكار للإبداع الإعلامي للإعلامية القديرة فجر السعيد، أما جائزة أوسكار الإبداع الدرامي التلفزيوني فكانت للنجم القدير محمد المنصور، أما جائزة أوسكار للإبداع الفني فللنجمة القديرة هيفاء عادل، بينما منحت جائزة مبارك الحساوي للكابتن واللاعب الدولي محمد ابراهيم، أما جائزة أوسكار الابداع الادبي فالكاتب يوسف الجلاهمة،

أما جائزة أوسكار للابداع الموسيقي فالموسيقار د. عامر جعفر، كذلك حصل تلفزيون الكويت على أفضل شاشة رمضانية ويتسلم الجائزة الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري. أما أفضل إذاعة رمضانية فكانت من نصيب إذاعة الكويت

وسيتسلمها الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي، إضافة إلى الكثير من الجوائز للفائزين في مسابقات رمضانية لمهرجان نجوم الفن والإعلام.

