شجون وبشار الشطي.. في «بيبي»

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يتعاون الفنان بشار الشطي والفنانة شجون في عمل جديد يجمعهما تحت عنوان «بيبي»، ومن المقرر ان يعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك فيه بعض النجوم وهو من انتاج عبدالله عبد الرضا، من خلال شركة كتويل للانتاج الفني، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حصده من خلال مسلسل «ملاك رحمة» حيث قرر استمرار التعاون بينهما من خلال أعمال فنية جديدة في الفترة المقبلة التي استطاعت أن تلفت الأنظار بعودة قوية ومميزة من خلال مسلسل «ملاك رحمة» الذي حقق نسبة مشاهدة لافتة عبر المنصات.

ويجري حالياً التفاوض مع عدد كبير من النجوم، الذين سيشاركون مع شجون وبشار الشطي بدر الشعيبي وغدير السبتي وفهد الصالح وآخرين. والمسلسل من تأليف الكاتب أحمد العوضي ومن إخراج محمد سمير.

