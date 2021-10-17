سنة «خامسة جونة».. مهرجان للسينما و«البهجة»

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انطلقت مساء الخميس 14 أكتوبر،

فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط أجواء من البهجة، بعدما تمكنت إدارة المهرجان من التغلب على آثار الحريق الذي نشب بالقرب من مركز الجونة للمؤتمرات قبل 24 ساعة من حفل الافتتاح.

على مسرح البلازا أقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بحضور عدد من الفنانين والفنانات المصريين والعرب والشخصيات العامة وسيستمر المهرجان حتى يوم 22 من الشهر الحالى . ومن جهته وجه رجل الأعمال، سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، الشكر لأجهزة الدولة على دعمها لإقامة النسخة الخامسة من المهرجان، رغم أزمة فيروس كورونا، وقال سميح: مهرجان الجونة لا يمكن أن ينجح بالقطاع الخاص بمفرده، دون دعم الدولة، وبهذه المناسبة أوجه الشكر إلى الدولة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي ساعدتنا في إقامة أول مهرجان في العالم في ظل ظروف فيروس كورونا.

وأضاف: كل سنة للمهرجان تكون أصعب من التى تسبقتها، حيث يكون القلق فى الجديد الذى يقدمه والتطورات المفترض القيام بها، مشيدا بالعمال الذين لم يناموا من أجل إعادة ساحة المسرح إلى طبيعتها بعد الحريق الذى اندلع قبل حفل الافتتاح ب24 ساعه واعتبر ما قاموا به إنجازا وشيئا عظيما.



بدوره.. أوضح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، خلال كلمته بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي أنه يتذكر بكل فخر الراحل أنسي ساويرس، مشيرا إلى أن الجونة جزء عزيز من الغردقة وأصبح مهرجان الجونة له مكانته على أجندة مهرجانات العالم، ودورته الحالية دليل على ما يحظى به المهرجان من مكانة عالمية، ومؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والثقافة والفنون.

وأضاف حنفي:الفن من أهم ما يتركه الإنسان على الأرض، ومن خلال الفنون تقاس حضارات الشعوب، وأهم ما تركته الحضارة القديمة هو الفن والرسوم والنحت، كما أن الفن يمنح الثقة وهو تعبير إنساني يسهم في التغير الاجتماعي ويمكن أن يكون داعما للأخلاق، والفنون إحدى القوى الناعمة.

محافظ البحر الأحمر شدد – خلال كلمته – على أن القوى الناعمة المصرية لها دورها في المنطقة والعالم وتمثل السينما أحد مجالات الفنون المهمة التي تسهم في رفع مستوى الثقافة وبناء المجتمع الإنسانى. ومن جهته قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، إنه منذ بدء العمل على تأسيس مهرجان الجونة السينمائي وهو متحمس للفكرة ككل، وكان متأكدا من نجاحها وأن من المقدر لها أن تستمر لسنوات طويلة مقبلة..



وأوضح نجيب أن فكرة المهرجان جاءت من خلال الفنانة بشرى التي عرضتها عليه أثناء تواجده في مهرجان كان السينمائي، وهي أيضا التي عقدت بينه وبين انتشال التميمي جلسة عمل، وضعت خلالها الأطر الرئيسية للمهرجان، وبعد ذلك عرضت الفكرة على سميح ساويرس باعتباره صاحب مدينة الجونة والذي بدوره وافق فورا على تنفذي المهرجان، الذي أصبح من أقوى المهرجانات في المنطقة.

لفتة إنسانية

وشهد حفل الافتتاح لفتة سينمائية من جانب إدارة المهرجان، بتحية النجوم الراحلين من ممثلين وكتاب ومصورين ومخرجين الذين أمتعوا جماهيرهم على مر السنوات ورحلوا خلال العام الحالى.

وظهر الفنان سيد رجب على مسرح حفل الافتتاح ليحيي الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام أبرزهم (سمير غانم، أحلام الجريتلي، ماهر سليم وعزت العلايلي، يوسف شعبان، وحيد حامد، كوثر هيكل، جمال سلامة، مصطفى محرم، حاتم علي، رمسيس مرزوق، سحر كامل، فيصل ندا، ودلال عبدالعزيز).

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي، في كلمته على المسرح: خلال السنوات الماضية نفخر أننا قدمنا مشروعاً ناجحاً في خريطة المهرجانات الدولية، و صاحب الفضل في ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد حتي وصل إلى تلك المكانة، ويتحول من شخص لم يشاهد أفلام إلى خبير في المهرجانات الدولية.

ووسط مفاجأة الحضور، صعدت الفنانة لبلبة لتقدم تكريماً خاصاً للفنان سمير غانم، وقالت: يشرفني النهاردة إني أتكلم عن عشرة العمر الذي عملت معه 7 أفلام، هو صانع السعادة الذي صنع كوميديا خاصة به هو فقط، ونحن اليوم هنا لكي نقول له وحشتنا .. هو الفنان سمير غانم، ليتم بعدها تقديم فقرة استعراضية خاصة مكونة من اسكتشات استعراضية لأبرز أعماله.



السقا والإنجاز الإبداعي



وشهدت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حصول الفنان أحمد السقا، على جائزة الإنجاز الإبداعي، والتي قدمتها له النجمة هند صبري، وتوجه السقا بالشكر لإدارة ومنظمي المهرجان على تشريفه بهذا التكريم. وخلال كلمته بعد تسلم الجائزة، أهدى السقا الجائزة للنجم الراحل سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وأهداها أيضا للراحل أنسي ساويرس وأولاده نجيب وسميح ونصيف، وأهدى الجائزة إلى والده صلاح السقا، مؤكدا أن عودة مكان الحفل لما كان عليه بعد الحريق معجزة.

وقال السقا: والدى علمني أن السيرة أطول من العمر وقبل وفاته سألني بيسموك نجم ليه يا أحمد، خد كل حاجة من صفات النجم في السماء إلا البعد، خلّ الناس تمد إيدها تطولك وساعتها تبقى نجم. واختتم الحفل بتقديم أحدث أغاني الفنان محمد رمضان التي تحمل عنوان جو البنات بمشاركة ريد ون، وسالكسو، لتفاجئه الفنانة بشرى بطاقة من الزهور على خشبة المسرح، ليرد محمد رمضان قائلا: الصلح خير.

جائزة البيئة



واستحدث مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة التي تقام في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر، جائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بالبيئة، حيث تختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها. ويحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أميركي، وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.

