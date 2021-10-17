محمد رمضان.. ظهور خاص بـ«الذهبي»

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لفت الفنان محمد رمضان، الأنظار بمجرد حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولى، حيث استكمل نمبر وان مسيرة إطلالته بـتقاليع غريبة، بحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان بسيارة مكتوب عليها نمبر وان، مرتديا جاكت ذهبي اللون ونظارة شمس في مشهد كان حديث الجميع في الحفل.

محمد رمضان قدم فقرة استعراضية على المسرح أمام الحضور، عقب انتهاء الافتتاح، مقدما أغاني إنساي، مافيا، نمبر وان، ثابت، وجو البنات التي قدمها ضمن فقرات الافتتاح، صحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، والأغنية تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنكليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية.

وبحسب رمضان من المقرر طرح الفيديو كليب المصور الخاص بـجو البنات خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلنه في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة…ثقة في الله نجاح.

