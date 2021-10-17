مراسل تلفزيوني يشعل غضب صبا مبارك..!

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خطفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، الأنظار على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستاناً أبيض اللون ومفتوحاً من منطقة الظهر، ولم يعكر صفو صبا غير سؤال وجهه لها أحد المراسلين، الذي تسبب في غضبها ورفضها عدم استكمال الحوار. مهرجان الفساتين العارية.. المصطلح الذي اعترضت عليه صبا بعدما سألها أحد المراسلين عن سر الربط بينه وبين مهرجان الجونة السينمائي، ما دفعها للرد عليه بحدة قائلة: حريصة على حضور المهرجان عشان أتفرج على الأفلام مش عشان أتصور وألبس فساتين، وفعلا فيه ناس بتبقى جاية المهرجان تتصور بس.

وعاد المراسل وحاول السؤال عن فستانها الذي كشف الكثير من أنوثتها، لكنها طلبت إنهاء المقابلة واعتذرت عن عدم استكمال الحوار معه.

يشار هنا إلى أن صبا مبارك تشارك في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، بفيلمين أولهما أميرة في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم الثاني هو فيلم عرنوس من إخراج سامر بطيخي.

