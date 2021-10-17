الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» بدون «فيلم افتتاح»!

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في حدث لا يتكرر كثيرًا خلال دورات المهرجانات الفنية العالمية، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، التخلي لأول مرة عن «فيلم الافتتاح»، في الدورة الخامسة التي تقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الحالي.

وأرجعت إدارة «الجونة السينمائي» قرارها هذا، إلى أن الفريق الفني تخلى هذا العام عن «فيلم الافتتاح»، حتى يكون الوقت بأكمله لحفل الافتتاح الذي سيتخلله احتفال خاص بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس المهرجان.

وكان أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، أكد قبل المهرجان أن سبب عدم عرض أي فيلم هو تقديم ظروف عرض أفضل للعمل بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التي يشهدها حفل افتتاح المهرجان، وأكد أمير استمرارية هذا القرار السنوات المقبلة من دورات المهرجان.

لكن في الكواليس الخاصة بالمهرجان، اتضح أن قرار الإلغاء يأتي على خلفية عدم حصول الإدارة على فيلم قوي يصلح للعرض في حفل الافتتاح، وأن أكثر من شركة إنتاج عالمية طلبت مبالغ كبيرة لمنح المهرجان أفلامها المتميزة للعرض خلال هذه الدورة، وهو الأمر الذي جعل أمير رمسيس يعلن أن الهدف من القرار هو راحة الضيوف الحاضرين من العديد من الدول، عكس الحقيقة، وطلب منه سميح ساويرس مؤسس المهرجان عدم تكرار هذا الأمر في الدورات المقبلة.

وانطلقت مساء الخميس، الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الحالي، بمشاركة سينمائيين من 44 دولة حول العالم، حيث يشهد المهرجان هذا العام عروضا لعشرات الأفلام ما بين الطويلة والقصيرة والوثائقية، ويبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى بهذه الدورة 10 أفلام.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 16 فيلما، ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 10 أفلام، وأما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها 23 فيلما، وفي برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض 20 فيلما.

