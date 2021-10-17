العراق: اكتمال العد اليدوي.. ونتائج الانتخابات قد تتغير

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بغداد - «النهار» والوكالات: أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبدالحسين الهنداوي اكتمال عملية العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية في العراق فيما نشطت ماكنة الترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكشف مصدر سياسي مطلع لـ«النهار»، أنه يجري حاليا تداول ثلاثة أسماء لرئاسة الوزراء هم رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي والسياسي جعفر الصدر نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر. واشار المصدر الى ان هناك أسماء أخرى، إلا أن الاختيار على تسمية رئيس الوزراء يأتي من تشكيل تحالفات سياسية متمثلة بالكتلة الأكبر، وتوافق بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

في غضون ذلك قال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية «واع» امس إن «المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية» لافتاً الى أن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق إنجاز 95‎%‎ من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل في تصريح للتلفزيون العراقي إن «عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء». وأوضح جميل أن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الالكترونية وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين» مبيناً أن «نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية».

وتوقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تغييرا ما في النتائج الأولية للانتخابات عندما تنتهي عمليات إعادة الفرز الجزئي للأصوات بعدد من مراكز الاقتراع في حين تتواتر الدعوات من قبل المسؤولين العراقيين لتجنب التصعيد عقب تشكيك قوى سياسية في النتائج المعلنة. فقد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مفوضية الانتخابات قولها إن المراكز الانتخابية التي لم يتم عدُّ أصواتها حتى الآن قد تحدث تغييرا فيما أُعلن من نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي.

وقال مدير الدائرة القانونية في قسم الشكاوى والطعون بالمفوضية علي سعيد جاسم لوكالة الأنباء العراقية إن المفوضية ستصدر قرارات بشأن الشكاوى خلال 7 أيام، وبعد ذلك تعلن عن النتائج النهائية عقب الحسم في الطعون.

ونشرت المفوضية الاثنين الماضي أسماء الفائزين في الانتخابات على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بنسبة مشاركة بلغت 41% هي الأدنى منذ عام 2005. واعترضت قوى وأحزاب عراقية على النتائج الأولية، وعلى رأسها تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، ويضم التحالف أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران.