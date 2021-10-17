جبهة علاوي: الانتخابات «باطلة وغير شرعية»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اعتبرت الجبهة الوطنية المدنية «موج» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي امس أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي «باطلة» و«غير شرعية» جراء ضعف المشاركة فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد، تحدث فيه علاوي إلى جانب عدد من قادة الجبهة. وكانت جبهة علاوي قد أعلنت في يوليو الماضي مقاطعتها للانتخابات نتيجة «عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت». وقال علاوي في المؤتمر الصحافي، إنه «لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها».

وأضاف «يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات»، مردفاً «وصلنا إلى درجة الاحتراب، وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى».

من جانبه قال القيادي في الجبهة نديم الجابري، خلال المؤتمر الصحافي، إن «نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20% وأنها أيضا تجاهلت ملايين العراقيين في الخارج». ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير إلى نسبة معينة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية. ووفق الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات (رسمية)، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي بلغت 41% وهي الأدنى منذ تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب عام 2005.

