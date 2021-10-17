ثغرة «نسبة التخطي» تسمح بفوز 166 مرشحاً خاسراً

عربيات ودوليات

كشف تحالف «النهج الوطني» العراقي عن ثغرة بقانون الانتخابات ترجح فوز 166 مرشحاً خاسراً في الاقتراع تحت عنوان «نسبة التخطي». واشار حسين العقابي القيادي في تحالف «النهج الوطني» إلى «نصّ قانون الانتخابات بالسماح لمرور 5% من أصوات كل محطة تحت عنوان «نسبة التخطي» حتى وان لم يقرأها جهاز تحقق البصمات وهو منفذ خطير جدا للتزوير ويمكن بيان خطورته من خلال ان معدل مجموع محطات كل دائرة انتخابية يبلغ تقريبا 600 محطة ويبلغ الحد الأدنى لمعدل أصوات كل محطة 200 صوت تقريبا كما يبلغ عدد أصوات نسبة التخطي لكل محطة 10 اصوات على الأقل».

ويضيف أن «مجموع أصوات الدائرة الانتخابية الواحدة التي يسمح مبدأ «نسبة التخطي» بمرورها من دون ان يقرأ بصمات المصوتين فيها يبلغ 6 الاف صوت ولو جرى توزيع ستة آلاف صوت هذه التي عبرت من خلال نسبة التخطي على مرشحين اثنين فقط فان كل واحد منهم سيضاف له ثلاثة آلاف صوت ومن خلال ما تقدم يمكن ان يُرجح فوز 166 مرشحاً خاسراً في مجموع دوائر العراق تقل أصواتهم عن أعلى منافسيهم بثلاثة الاف صوت».

وطالب العقابي «المفوضية بتزويد الكيانات السياسية بعدد الأصوات التي أضيفت لكل محطة تحت عنوان نسبة التخطي».

