لبنان: اعتقال 19 «متورطاً» في اشتباكات بيروت

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بيروت - الوكالات: اعتقلت السلطات اللبنانية 19 شخصاً على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة الطيونة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأسفرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة بإشراف القائم بأعمال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام القاضي غسان عويدات عن توقيف 19 شخصاً، ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام طلب القاضي عقيقي من جهاز أمن الدولة والأمن العام وقسم المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات شاملة وجمع معلومات حول اشتباكات الطيونة. كما أمر عقيقي بإجراء فحص شامل لجميع كاميرات المراقبة في منطقة الاشتباكات لتحديد هويات جميع المسلحين من الجانبين.

في غضون ذلك زادت حدة الاتهامات المتبادلة بين حزب الله وحزب «القوات اللبنانية» بشأن المسؤولية عن هذه الأحداث. ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الاشتباكات التي وقعت في منطقة الطيونة (جنوبي العاصمة) وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص بأنها نسخة مسيحية مصغرة من أحداث 7 مايو عام 2008 التي سيطر فيها حزب الله على جزء من بيروت. وقال جعجع في أحاديث للإعلام المحلي إنه كان لا بد من التحرك عند المسيحيين لمواجهة ما سماها «محاولة حزب الله لقتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت». لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون حزبه قد خطط لأعمال العنف التي وقعت في الطيونة. وأكد جعجع أن الاجتماع الذي عقدته قيادة حزبه قبل يوم من الأحداث كان سياسيا تماما، وكان يرمي إلى مناقشة خيارات التحرك إذا مانجح حزب الله في سعيه لعزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وأضاف أن من يتحمل مسؤولية ما حصل للمحتجين في بيروت هم قادتهم الذين جروهم إلى ذلك المكان بالذات، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، حمّل قيادي في حزب الله حزب القوات اللبنانية مسؤولية ما حصل، وذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع عدد من قتلى الاشتباكات. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إن الهدف مما حدث هو إشعال الفتنة، معتبرا أن ما حصل كان كمينا استهدف المدنيين. واتهم حزب «القوات اللبنانية» بالتخطيط «لحرب أهلية جديدة».

وأكد أن الحزب لن ينجر إلى حرب أهلية.

