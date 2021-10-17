الأردن: حالات تسمم جديدة بجرثومة «الشيغيلا»

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عمان- الوكالات: أدخل تسعة أطفال إلى مستشفى جرش صباح امس بعد الاشتباه بتسممهم، وفقا لوزارة الصحة الأردنية، التي رجحت إصابتهم بجرثومة «الشيغيلا».

وتنشط الجرثومة عادة في فصل الخريف وتنتقل للانسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، بحسب وزارة الصحة الأردنية. وتُعد إجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

من جهته زار وزير الصحة الأردني فراس الهواري، مستشفى جرش الحكومي امس للاطمئنان على صحة الأطفال، مشيرا إلى احتمال أن تكون جرثومة «الشيغيلا» السبب في التسمم. وأوضح الهواري أن هذه الجرثومة تعتبر من الجراثيم المعدية، والأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

وغالبا يتم شفاء المصابين بهذه الجرثومة خلال 3 أيام من الإصابة، وفقا للوزير الأردني، ولا حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية إلا نادرا.

واتخذت وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص المصادر المحتملة للعدوى، وأخذت عينات من جميع مصادر المياه في المنطقة. وأعلن مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، الجمعة، خروج جميع الحالات المشتبه بتسممها من المستشفى، والتي كانت تتلقى العلاج.

