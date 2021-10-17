لقاء أميركي - إسرائيلي- روسي.. لبحث ملفي سورية وإيران

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي أن تل أبيب اتفقت مع موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سورية وإيران. وقال بن تسفي لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «حتى الآن ليس هناك سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد». كما أضاف: «آمل في أن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادراً في النهاية على اتخاذ القرار». كذلك، شدد على أنه «في هذه المرحلة ليس هناك سوى اتفاق وتفاهم على أن هذا الاجتماع سيحدث. لكن متى بالضبط؟ لم يُتفق على هذا بعد»، لافتاً إلى أن «المواضيع ستشمل سورية وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط».