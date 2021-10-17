حمدوك يقدم «خارطة طريق» لإنهاء الأزمة في السودان

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الخرطوم - الوكالات: كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن خارطة طريق لإنهاء ما وصفه «بأسوأ وأخطر» أزمة سياسية تهدد الانتقال على مدى عامين. ومنذ محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر، دخل شركاء السودان العسكريون والمدنيون في السلطة في حرب كلامية إذ طالب القادة العسكريون بإصلاح مجلس الوزراء والائتلاف الحاكم بينما اتهم سياسيون مدنيون الجيش بالسعي للاستيلاء على السلطة. وقال حمدوك في خطاب «كانت تلك المحاولة (الانقلابية) هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح». ووصف حمدوك الصراع الحالي بأنه ليس بين العسكريين والمدنيين ولكن بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديموقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك. وشدد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.