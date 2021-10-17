السعودية: أوامر ملكية تشمل تعيين قائد جديد للقوات المشتركة

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الرياض - الوكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية مساء الجمعة تضمنت تغييراً محدوداً في الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس». وأمر الملك سلمان باعفاء وزير الصحة توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيراً للحج والعمرة، فيما سيخلفه في المنصب فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع الى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة. في حين تم اعفاء عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجيستية من منصبه، فيما تم تعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما صدرت أوامر ملكية بانشاء هيئة لتطوير مناطق ينبع وأملج والوجه وضباء، مع قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، باعداد الترتيبات التنظيمية لاتمام ذلك.

يذكر ان الازيمغ كان مُكلفا بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، وذلك بموجب أمر ملكي صدر سبتمبر 2020.

وقد تخرج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بتخصص مدرعات ونال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة داخل المملكة. ودرجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر.

وكان مساعداً لركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير الكويت.

