إلغاء التباعد وإلزامية الكمامات.. والحَرَمان عادا للطاقة الكاملة

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الرياض- الوكالات: أعلنت السعودية السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الحرام والنبوي، ضمن اجراءات لتخفيف قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرر السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحاصلين على جرعتي لقاح «كورونا» بدءا من يوم الأحد 17 أكتوبر الحالي مع الزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة بجميع الأوقات.

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا عدم الالزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما وغيرها.

وتابع «تم السماح باقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد، مع اشتراط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار اليها».

وفي 10 أكتوبر الحالي، أعلنت السلطات السعودية، اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، على الملقحين بجرعتين ضد فيروس «كورونا».

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السعودية في بيان، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين الى مليونين شهريا بدلا من 600 ألف معتمر. كما أعلنت وزارة الصحة بالمملكة اعتماد 6 لقاحات لدخول أراضيها، وهي «فايزر-بيونتك»، و«موديرنا»، و«أكسفورد أسترازينيكا»، و«جونسون»، و«سينوفارم» و«سينوفاك»، حسب بيان سابق للوزارة. وحتى الجمعة، سجلت السعودية اجمالا 547 ألفا و845 اصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و758 وفاة، و536 ألفا و859 حالة شفاء.

