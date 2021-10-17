70 قتيلاً في مذبحة «داعشية» جديدة تدمي أفغانستان

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قندهار - الوكالات: ارتفع عدد ضحايا هجوم ارهابي استهدف مسجدا شيعيا وسط مدينة قندهار الافغانية الى 70 شخصا. وفيما تبنى تنظيم «داعش» العملية توالت الادانات، وسط دعوات حركة طالبان للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه أفغانستان.

وبحسب مصادر طبية افغانية فقد بلغ عدد القتلى 45 شخصا، بينما تجاوز المصابون 100 شخص، في حن ذكرت قناة «الجزيرة» نقلا عن مراسلها أن التفجير كان مفاجئا وفي منطقة قبلية عشائرية. مشيرة الى ان 3 انتحاريين فجروا أنفسهم دخل المسجد.

والقى تبني «داعش» لعدة هجمات بظلاله على الحكومة الحالية في افغانستان وشكل تحديا خطيرا حيث ان التفجيرات التي تبناها التنظيم كانت في مناطق متفرقة ويعد المسجد المستهدف أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل حركة طالبان. وكان تنظيم «داعش» تبنى تفجيرا استهدف مسجدا للهزارة قبل أسبوع في منطقة خان آباد بولاية قندوز (شمالي أفغانستان) وقتل فيه 60 شخصا، وجرح أكثر من 100.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم ان هجوم قندهار مفجع ووراءه أشخاص يتبنون أفكارا متطرفة مضيفا أن الجناة لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم، وأن طالبان «لن تسمح بالتعرض لأي مواطن بسوء ولكل مواطنينا حق ممارسة عبادتهم». ودعا نعيم المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه أفغانستان بالاعتراف بالنظام فيها، مضيفا أن هذا الاعتراف سيُقوّي النظام ويساعده على مواجهة المشاكل الداخلية. وأكد نعيم أن الحركة ملتزمة بتعهدها بمنع استخدام أراضي أفغانستان للاعتداء على أي دولة.

وفي ردود الفعل دانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم معتبرة أنه من حق جميع الأفغان العيش وممارسة العبادة بسلام. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في احاطة عبر الهاتف ان الولايات المتحدة انخرطت بجهود دبلوماسية مع حلفائها وشركائها لتحديد التوقعات تجاه طالبان وأي حكومة مستقبلية في أفغانستان وبخاصة حول المرور الآمن لمن يريدون مغادرة البلاد.

من جانبه دان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم وذلك في بيان أصدره في وقت متأخر ليل الجمعة السبت وذكر البيان أن هذا الهجوم يأتي في أعقاب عدة هجمات أخرى ضد المؤسسات الدينية في أفغانستان، بما في ذلك هجوم الأسبوع الماضي على مسجد «جوزار السيد آباد» في قندوز.

