مقتل برلماني بريطاني في «هجوم طعن إرهابي»

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لندن - الوكالات: طُعِن النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس حتى الموت بينما كان يعقد لقاء مع ناخبيه في دائرته في اعتداء أثار «صدمة» و«حزن» المملكة المتحدة وفق تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون. ووصفت الشرطة البريطانية في بيان ليل الجمعة السبت عملية الطعن بأنها عمل ارهابي، وذلك بعد ساعات قليلة على احالة التحقيق الى ادارة مكافحة الارهاب.

وتم على الفور اعتقال رجل يبلغ 25 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة. وذكرت وسائل اعلام بريطانية عدة أنه مواطن بريطاني من أصل صومالي. وقالت الشرطة في بيانها ان «العناصر الأولى للتحقيق كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الاسلامي».

وذكرت وسائل اعلام محلية أن النائب البالغ 69 عاما والذي كان عضوا في حزب المحافظين بزعامة جونسون ومدافعا شرسا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلقى طعنات عدة في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه. وأكدت الشرطة المحلية هوية الضحية وأعلنت وفاة النائب. وقالت ان «فرق الطوارئ عالجته، لكنه توفي على الفور». وأضافت الشرطة أنه عثر على سكين في مكان الواقعة، مؤكدة أنها لا تبحث عن «أي شخص آخر» بعد اعتقال المشتبه به. وعهدت التحقيقات في عملية الاغتيال الى شرطة مكافحة الارهاب، وفق ما أعلن قائد الشرطة المحلية بن جوليان هارينتون.

ولم تتأخر ردود الفعل السياسية في البلاد التي لم تنسَ بعد اغتيال النائبة المؤيدة لأوروبا جو كوكس في وسط الشارع عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد قبل أسبوع من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمة متلفزة عن «الصدمة والحزن الشديد» بينما نكست الأعلام في البرلمان ومقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته على تويتر أن «الهجوم على مسؤولين منتخبين هو هجوم على الديموقراطية».

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل انها «دعت جميع قوات الشرطة الى مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب بأثر فوري» كما التقت باتيل ممثلي الشرطة والأمن والاستخبارات وتحدثت أيضا مع رئيس مجلس العموم ليندساي هويل. وأعلن كثير من النواب تعرضهم لتهديدات بالقتل في سياق النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

