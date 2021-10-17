السيسي: 2.7 مليون مخالفة بناء على الأراضي الزراعية

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البناء على الأراضي الزراعية قضية تهم الدولة والمواطن، مشددا على أن وعي المواطن هو الأهم لانهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.

وتساءل الرئيس السيسي حول شكل التغطية الاعلامية خلال تناول ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية بالقول «تناول الاعلام كان عامل ازاي.. هل تناسب مع حجم المشكلة؟». وتابع «عاوز الناس تتكلم بس تبقى فاهمة.. القضية ليست قضيتي لوحدي القضية قضية دولة.. الموضوع ده مشترك بين الدولة والمواطن». جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح امس مجموعة مشروعات اسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر. وشدد الرئيس السيسي على أن مواجهة البناء والتعدي على الأراضى الزراعية قضية بحاجة الى مزيد من الوعى. وقال ان حجم المخالفات بلغ 2.7 مليون مخالفة، وتساءل «هل فيه دولة حجم مخالفاتها 2.7 مليون؟».

وأكد الرئيس المصري أنه يريد من الناس التكلم والتعبير عن آرائهم، بخصوص موضوع الأماكن التي تعرضت للسيول وحول البناء على الأراضي الزراعية. وأضاف السيسي «بالنسبة للأماكن التي تعرضت لسيول في قرى الصف.. هل الاعلام تكلم عن تقصير الحكومة، ولا تكلم بوعي؟ أظن تكلم على تقصير الحكومة». وأضاف الرئيس السيسي «اذا كنتم تريدون أن تكون دولتكم ذات شأن، بقول الكلام ده للاعلاميين والمثقفين والجامعات بدراسة هذا الكلام وتقول نعمل فيه ايه؟ هذا الكلام يعكس 40% من مساحة مصر.. دراسة الكلام اللي احنا فيه وتقول نعمل فيه ايه؟».

من جهة ثانية، قال الرئيس المصري ان الهدف من طرح قضايا مثل اعادة تنظيم الدعم هو التوفير في الاتجاه الصحيح بدلاً من تضييع أموال ضخمة في اتجاه غير صحيح. كما كشف السيسي عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار عام 2011. وقال «الدولة المصرية عانت من مشكلة القائمين على بناء الوعي، من خلال عدم التوصيف الحقيقي على أسباب مشاكلنا.. الناس في المناطق غير الآمنة يتقالها البلد سايبكم وعايشين للأغنياء بس». وأضاف الرئيس المصري «فيه لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011، وبلغت الخسائر400 مليار دولار، يعنى 6 تريليونات جنيه.. القائمون على بناء الوعي لم يقوموا بدورهم الحقيقي في هذا الوقت، وكاد البلد يدمر كما دمرت دول أخرى.. مثلها مثل الدكتور الذى يوصف العلاج غلط بناء على كشف طبي غلط».

وفي اطار الحديث عن قضية المخلفات، أوضح الرئيس المصري ان «الدولة بتجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه، والتكلفة في القاهرة فقط 2.5 مليار جنيه». واستطرد «معندناش نظام في المباني هيبقى كفاءة أعمال النظافة مش هتبقى بنفس المستوى.. كنت ماشي من كام يوم في محور الفريق العصار، لقيت ناس رامية مخلفات في نُص الشارع، ولما حطينا عربيات صغيرة الناس رفضت ان العربيات تبقى موجودة جنبهم.. طيب هنعمل ايه؟».

