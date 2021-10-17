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الزمالك مهدد بعقوبة جديدة من «فيفا»


بات الزمالك مهددا بعقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدما عوقب مؤخرا بإيقاف القيد لفترتين. وقال فاروق جعفر مستشار كرة القدم بنادي الزمالك إنه عقد اجتماعا مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمناقشة توابع إيقاف القيد لمدة فترتين بسبب مديونيات مستحقة. وأضاف: «للأسف لبيب أكد لي أن الزمالك قد يتعرض للإيقاف فترة ثالثة بسبب مستحقات مالية لصالح اللاعب المغربي خالد بوطيب وأعتقد أن هناك لاعبا سوريا أو أردنيا آخر له مستحقات متأخرة وهو ما يهدد النادي باستمرار إيقاف القيد في الموسم المقبل 2022-2023».


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