الأولمبي هزم قطر ودياً

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تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره القطري بهدف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً). سجل هدف المباراة الوحيد يوسف الرشيدي في الدقيقة 24.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان مجدداً غدا الاثنين في مباراة ودية ثانية، حيث يقيم الأزرق الأولمبي معسكراً تدريبياً في الدوحة انتظاراً لتحديد مكان استضافة المجموعة الرابعة من التصفيات والتي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنغلادش.

وكان من المقرر أن تستضيف الكويت منافسات المجموعة خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الحالي، لكن اتحاد الكرة اعتذر عن عدم استضافة التصفيات بسبب الاشتراطات الصحية التي تمنع دخول الوفد البنغالي لأن أعضاءه لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وبعد أن راسل اتحاد الكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرات الدخول «الفيزا» وأهمها كتب تثبت حصول اللاعبين على اللقاح وذلك حسب النظم والبروتوكولات المعمول بها في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا، تفاجأ الاتحاد برد الاتحاد البنغالي أن لاعبيه حميعاً غير مطعّمين ولم يأخذوا اللقاح، الأمر الذي دفع مسؤولي الاتحاد الكويتي إلى عرض الأمر على الجهات المسؤولة التي رفضت بشكل قاطع دخول أي أشخاص غير ملقحين إلى البلاد في الفترة الحالية التي تشهد تراجعاً واضحاً في عدد الإصابات.

وبينما حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعداً جديداً للتصفيات خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، لم يُعلن بعد عن الدولة التي ستستضيف منافسات المجموعة، وإن كان الأقرب لها دبي أو السعودية.

وقدم المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه الإسباني كارلوس غونزاليس في مواجهة قطر أول من أمس عرضاً جيداً رغم غياب أكثر من عنصر أساسي مثل مهدي دشتي وحمد القلاف ومحمد الربيع وعبدالرحمن كميل لظروف خاصة، بالإضافة إلى بندر السلامة وعيد الرشيدي بسبب الإصابة.

يذكر أن المنتخب القطري سيستضيف منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات سورية واليمن وسريلانكا.

