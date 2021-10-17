مقصيد: إنشاء 6 مراكز لاكتشاف الموهوبين

محلية

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل مقصيد ان الاتحاد قرر إنشاء 6 مراكز لاكتشاف الموهوبين في بعض الألعاب الجماعية والفردية موزعة على محافظات البلاد لتكون حاضنة للرياضيين الطلاب لتطوير قدراتهم والاهتمام بهم وفق اعلى المعايير والمواصفات. وقال مقصيد في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثالث للمجلس الذي عقد مساء الخميس الماضي في مقر الاتحاد بمنطقة القادسية ان هذه المراكز ستعمل على تنمية النشء والشباب رياضيا وصولا لاختيار النخبة من الطلاب والطالبات الرياضيين بمختلف الألعاب ومن بعض الفئات السنية للانضمام الى اكاديمية الموهوبين التي ستُؤسَّس لاحقا. واضاف ان الاجتماع ناقش اهم بنود استراتيجية الاتحاد للاعوام الخمسة المقبلة والتي تتخذ شعار «مواهبنا في مدارسنا»، موضحا ان المدارس والجامعات والمعاهد تعد اهم منابع المواهب الرياضية في كل دول العالم بمعية الاندية الرياضية. واكد حرص الاتحاد على النهوض بالانشطة المدرسية الرياضية والتركيز على جميع المراحل الدراسية واكتشاف المواهب الناشئة اذ يهدف الى انشاء فريق يمثل الاتحاد المدرسي في المحافل الخارجية محليا ودوليا في مختلف الالعاب الرياضية. وثمن مقصيد دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح للاتحاد الذي حضر الاجتماع بالاضافة إلى أغلب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، كاشفا ان هذا الدعم يعد اهم عناصر نجاح الاتحاد الساعي لبناء جيل رياضي مميز من النشء والشباب.

