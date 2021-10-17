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الخباز في «سلة كاظمة»

زيد خلف
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الأحد 17 أكتوبر 2021

أبرم نادي كاظمة صفقة من العيار الثقيل في التعاقد مع قائد فريق كرة السلة في نادي الكويت حسين الخباز في صفقة انتقال حر لمدة موسم. ويعتبر الخباز من أفضل اللاعبين المحليين في الوقت الحالي نظراً لخبرته الطويلة في اللعبة ومستواه المميز الذي يقدمه مع الأبيض طوال الاعوام الماضية.
وشكل خبر انتقال الخباز مفاجأة لجماهير كرة السلة المحلية نظراً لمكانة اللاعب في صفوف الأبيض، لا سيما انه يقدم مستويات لافتة وهو قائد الفريق، إلا أن مدرب الكويت الألماني بيتر شومرز منح اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إذ يرى شومرز انه لا يحتاج جهود الخباز في الوقت الحالي في ظل امتلاكه لاعبين شباباً قادرين على سد الفراغ الذي سيتركه اللاعب المميز.
وتدرج الخباز في صفوف فرق الكويت في المراحل السنية طوال 21 عاما وحقق مع الفريق الأول الكثير من البطولات منها 8 مرات لقب الدوري، ومثلها لقب كأس الاتحاد و5 مرات كأس السوبر ومرة واحدة لقب البطولة الخليجية.
وسيشكل اللاعب اضافة مهمة في صفوف كاظمة الساعي هو الآخر إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الجديد الذي سينطلق في 20 أكتوبر الجاري.
من جانب آخر، تعاقد نادي القادسية مع لاعب كرة السلة في الكويت وبرقان السابق مساعد العتيبي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. ويشغل العتيبي مركز صانع الألعاب وهو شقيق لاعب النصر السابق و«الأصفر» الحالي بدر العتيبي.


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