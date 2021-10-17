«طائرة كاظمة» سادس «الآسيوية»

محلية

حل كاظمة في المركز السادس في بطولة الأندية الآسيوية التي اختتمت في تايلند أول من أمس بعد خسارته أمام نفط الجنوب العراقي 0-3 (20-25، 22-25، 14-25)، فيما توج نادي فولاذ الإيراني بلقب البطولة إثر تغلبه على العربي القطري 3-1 في المباراة النهائية.

وسقط البرتقالي للمرة الثانية أمام النادي العراقي بعد ان خسر منه في مواجهة المجموعة الأولى 2-3 ليحقق المركز السادس في البطولة وهو مركز لا يحقق طموحات الفريق الذي كان يأمل في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

ولعب البرتقالي 6 مباريات في البطولة خسر في 4 منها أمام ناخون التايلندي، وألماتي الكازخستاني، وغاز الجنوب مرتين بينما فاز على سيب السيرلانكي ودايموند التايلندي.

ولم يقدم الفريق بشكل عام المستوى المأمول في البطولة فقد كان يطمح إلى الوصول للأدوار النهائية لكنه افتقد إلى التركيز في بعض المباريات التي كانت في متناوله.

وتعتبر البطولة اعداداً جيداً للفريق الساعي إلى المنافسة على الدوري المحلي في الموسم الجديد خصوصاً بعد تغيير جهازه الفني بانهاء التعاقد مع المدرب السابق الصربي الكسندر سفينتش الذي قضى الكثير مع الفريق 8 مواسم حقق خلالها من البطولات المحلية، وتعيين المدرب البرازيلي فابيانو ريبيرو الساعي إلى اعادة الفريق مرة آخرى إلى منصات التتويج.

