الخليفة يتفوق في «طاولة كوستا برافا»

محلية

أحرز لاعب منتخب كرة الطاولة لذوي الإعاقة يعقوب الخليفة المركز الثالث بمسابقة فردي الرجال في بطولة «كوستا برافا» الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا الإسبانية. وجاء فوز يعقوب الخليفة بالمركز الثالث بعد منافسة كبيرة شهدتها البطولة، في ظل مشاركة الكثير من المنتخبات الأوروبية المتطورة في اللعبة، وفي مقدمها إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا. وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة الطاولة رئيس الوفد دعيج الهاجري بالإنجاز الذي حققه البطل الخليفة في منافسات الفردي، وقال: «جاءت الميدالية البرونزية بعد منافسة شديدة شهدتها الأدوار التمهيدية والنهائية مع أفضل لاعبي البطولة، خاصة أن القرعة أوقعت الخليفة في مجموعة صعبة، لكنه بالعزيمة والإصرار استطاع مواصلة الفوز وصولا إلى الدور قبل النهائي، وهذا الانجاز يظهر التقدم الذي تشهده كرة الطاولة لذوي الإعاقة، ونأمل في مزيد من المراكز المتقدمة في الاستحقاقات الدولية المقبلة». وأشار دعيج الهاجري إلى أن مشاركة الناشئين محمد الرشيدي، وفهد العتيبي جاءت إيجابية وحققت الأهداف المرجوة منها، مضيفا: «قدم اللاعبان أداء متميزا في البطولة يعد بالكثير، وتنتظرهما مشاركة مهمة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل»، لافتا إلى أن كرة الطاولة لذوي الإعاقة قادرة على تحقيق أفضل الانجازات في ظل الدعم اللامحدود من قبل اللجنة البارالمبية الكويتية برئاسة ناصر الجحدل، والهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام د. حمود فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا.

