الكويت تستضيف «الشراع والتجديف الخليجية»

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أقرت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافة الكويت لبطولة الخليج الحادية عشرة للشراع التي ستقام في مارس المقبل، تصاحب ذلك استضافة بطولة مجلس التعاون الثانية للتجديف، وبطولة مجلس التعاون الثالثة للتجديف داخل الصالات.

جاء ذلك في الاجتماع الثامن عشر للجنة الذي أقيم في البحرين بحضور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وبمشاركة عضو اللجنة أمين سر النادي البحري الكويتي خالد الفودري وبقية أعضاء اللجنة من ممثلي الدول الخليجية الأعضاء، واستعرضت خلال الاجتماع ميزانية اللجنة لعام 2021، وما يتعلق بالرسوم المتأخرة إلى جانب اعتماد عضوية ممثل عمان سعيد الرواحي.

من جانبه، أكد الفودري خلال مشاركته في الاجتماع حرص الكويت على تقديم كل أوجه الدعم للجنة والمشاركة في كل البطولات والرغبة في أن تقام جميع البطولات خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت، ليتزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع بما لا يؤثر في استمرارية التحصيل الدراسي للاعبين الطلبة، كما أكد أهمية تفعيل الدور الإعلامي للدور الذي تلعبه اللجنة وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالرياضات البحرية من خلال تخصيص موقع إلكتروني لها.