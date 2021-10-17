مؤتمر مجلس الأمة الرياضي

محلية

تلقيت دعوة كريمة من اخ عزيز علي لحضور مؤتمر الامانة العامة لمجلس الامة برعاية رئيس المجلس وبإشراف النائب عبدالله الطريجي على مدى يومي الإثنين والثلاثاء 18-19 اكتوبر في الفترة الصباحية بعنوان «سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف». الى هنا انتهت المعلومات الخاصة بالمؤتمر (لا اعلم ما مفهوم المؤتمر لهذه الفعالية؟) ولكن التسميات «ببلاش» ولا أحد يحاسب أحداً في الكويت على اي لبس او غلطة في تسمية اي فعالية، المهم تكبيرها اعلاميا.

لا أعلم ما شأن الامانة العامة في موضوع المؤتمر لكي تعقده بهذه السرعة ومن غير تحضير جيد لمحاوره، ومن سيتكلم فيه وما قوة ما سيذكر في قاعات مجلس الامة عن قولها في صالات الهيئات الرياضية، سواء كان نادياً او اتحاداً او لجنة اولمبية؟ فمن الواضح ان سبب عقدها قد يكون وراءه حدث متوقع في الشأن الرياضي! وهل هذه اولوية لدى الامانة العامة لمجلس الامة عن الاوضاع التي تعانيها الدولة والشعب في هذه الايام العصيبة؟

لنأتِ لنتكلم عن الاحتراف وكيفية تطبيقه.. الخ. بكل صراحة اننا بعيدون عن الاحتراف الرياضي ببعدنا عن كوكب المشتري اذا استمر هذا الاسلوب لادارتنا للرياضة.. فنحن لا نملك البيئة الصحيحة لتطبيق الاحتراف الرياضي خصوصا في كرة القدم (تابع ما يحدث بالامارات حاليا في كرة القدم وهم محترفون بواسطة الحكومة).. فقد قلت لأخي العزيز الذي ارسل لي الدعوة إنني سأحاول ألا أحضر حتى لا أدخل في حوار عقيم مع بعض المتحدثين بأسئلة لن يستطيعوا الرد عليها، فكم تمنيت ان نستضيف القيادات المسؤولة عن الموافقة او خفض او الغاء البنود الرياضية بالموازنة العامة مثل: ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين بوزارة المالية ومن يأخذ القرارات النهائية لميزانية الدولة بما فيها الرياضة لكي نعرف ما اسس الغاء او ايقاف ميزانيات الرياضة الكويتية التي من المتوقع ان نسمع او نقرأ او نطلع على الاستراتيجية التي ستعرضها علينا هيئة الرياضة في بداية الجلسات الرياضية وما ستحتويه من رؤية لمستقبل الرياضة الكويتية (قد تكون اهم محاضرة بالمؤتمر). ان من المتوقع ان تتكرر الخطابات التي سنسمعها منذ اكثر من اربعين سنة المشاكل نفسها وعدم رؤية للرياضة من قبل الحكومة.

أنا متأكد أن ما سيلقيه المتحدثون بالجلسات سيكون مكرراً للمشاكل التي تواجه الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية التي ستتركز على المادة او الميزانيات.. وانتم تبحثون عن سبل تحقيق الاحتراف..؟ اقولها لكم: لا نستطيع تطبيق الاحتراف في الكويت. وأي ناد يستطيع ان يطبق الاحتراف فليطبقه، ولكن من غير دعم حكومي فكل المطلوب صياغة واعتماد قانون او لائحة لكيفية تحويل نادٍ هاوٍ الى محترف. واللي ما يقدر فليستمر على ما هو عليه مع دعم 30% من الحكومة فقط.. من غير فاتورة الماء والكهرباء لان العدادات راح تكون الكترونية.. هل وصلت الفكرة لمؤتمر الرياضة بمجلس الامة.. هل هو فعلا مؤتمر ام منتدى او ندوة او محاضرة او جلسة حوار.. وهل ستعرض بحوث رياضية بالمؤتمر؟ آسف. خاب ظني فيكم لان الأكاديميين الرياضيين غير مسموح لهم بحضور فعاليات المؤتمر..

والله من وراء القصد.

