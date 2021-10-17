ليفربول اكتسح واتفورد بخماسية

دوليه

أكد كيليان مبابي مكانته في باريس سان جرمان وصحة قرار الأخير بالتمسك به، رغم رغبته الشخصية في الرحيل الى ريال مدريد الإسباني، وذلك بقيادته نادي العاصمة الى استعادة توازنه بعدما حول تخلفه أمام ضيفه أنجيه الى فوز شاق 2-1 أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقاء أنجيه الذي مُني بهزيمته الثالثة عشرة توالياً في مواجهة نادي العاصمة على صعيدي الدوري والكأس، باحثاً عن تعويض الهزيمة التي مني بها قبل أسبوعين على يد رين وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات.

لكنه كان قاب قوسين من تلقي هزيمتين على التوالي للمرة الأولى منذ المرحلتين الأوليين من الموسم الماضي، لولا مبابي الذي مرر كرة هدف التعادل للبرتغالي دانيلو بيريرا (69) ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء (87)، وذلك بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين عبر أنجيلو فولجيني (36).

ونجح نادي العاصمة ورغم غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلادهما، في تصفيات مونديال 2022 - في استعادة توازنه سريعاً وتحقيق انتصاره التاسع ما سمح له بالابتعاد مؤقتا في الصدارة.

ويدخل فريق بوكيتينو مرحلة صعبة من موسمه، إذ إنه مدعو لمواجهة لايبزيغ الألماني بعد غد في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل الأحد ضيفاً في الدوري المحلي على غريمه مرسيليا ثم يفتتح المرحلة الثانية عشرة الجمعة باستضافة ليل حامل اللقب قبل أن يتواجه مجدداً مع لايبزيغ لكن هذه المرة على ملعب الأخير.

ورغم الجدل الذي حصل في الأيام القليلة الماضية بشأن مبابي وكشفه علناً عن طلبه الرحيل عن نادي العاصمة من أجل الانتقال الى ريال مدريد، فقد أكد النجم الشاب احترافيته والتزامه بفريقه الحالي.

وبغياب ميسي ومواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، نيمار ومواطنه القائد ماركينيوس، اعتمد بوكيتينو على تشكيلة 3-3-4، معولاً على الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبرازيلي رافينيا في الخط الأمامي بصحبة مبابي، فيما منح النجم المغربي أشرف حكيمي فرصة التقاط أنفاسه وأبقاه على مقاعد البدلاء، ليشغل كولين داغبا مركز الظهير الأيمن والألماني ثيلو كيهرر مركز قلب الدفاع في ظل غياب ماركينيوس.

وفي ظل تعرض الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، حظي الإيطالي جانلويجي دوناروما على فرصة الدفاع عن عرين النادي الباريسي، فيما تكون خط الوسط من الثلاثي الإيطالي ماركو فيراتي، البرتغالي دانيلو بيريرا والإسباني أندر هيريرا.

