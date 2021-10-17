كلوب محذِّراً: المال وحده لا يضمن النجاح

دوليه

دك ليفربول مرمى مضيفه واتفورد بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أمس في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي. وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني (9) وروبرتو فيرمينو (37 و52 ,90+1) ومحمد صلاح (54). ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط. من جانبة، حذّر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نادي نيوكاسل من أن المال لا يشتري النجاح، في حين يحلم الـ «ماغابايز» بالوصول إلى مصاف أعرق الأندية الاوروبية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80 في المئة من اسهمه.

وبات نيوكاسل الذي يصارع للبقاء في الدوري الممتاز، حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعدما اصبح ملكاً للسعوديين مقابل 419 مليون دولار، مع بداية حقبة جديدة للنادي يستهلها باستضافته توتنهام اليوم ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري.

ويتوقع كلوب أن يحقق نيوكاسل طموحاته في نهاية المطاف، لكنه أشار إلى أنه قد يكون طريقًا صعبًا للوصول إلى القمة، لأن المال وحده لا يضمن النجاح.

وقال المدرب الالماني أول من أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة فريقه على أرض واتفورد «ماذا سيعني ذلك لكرة القدم؟ لقد واجهنا مشكلة بعد محاولة بعض الأندية إنشاء الدوري السوبر الاوروبي، وهي محقة في ذلك. لكن هذا يبني فريقًا رائعًا، ويضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في غضون سنوات قليلة». وتابع «ستعشق جماهير نيوكاسل ما حصل، ولكن المال لا يشتري النجاح. لديهم المال لارتكاب الأخطاء، لكنهم سيكونون حيث يريدون في النهاية».

من جهة أخرى، كشف كلوب أن ليفربول أرسل حارسه البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه لاعب الوسط فابينيو مباشرة إلى إسبانيا بعد عودتهما من النافذة الدولية مع منتخب بلادهما، لإكمال الحجر الصحي الخاص بـ «كورونا».

