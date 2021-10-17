برشلونة على المحكِّ أمام فالنسيا

دوليه

يأمل مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في أن يشكّل واقع تجديد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته به وابعاد شبح «مقصلة الإقالة» عنه في الوقت الحالي، دفعة معنوية للاعبيه في أسبوع حاسم للنادي الكاتالوني يبدأ بمواجهة قوية باستضافته فالنسيا اليوم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني.

في المقابل، يغيب قطبا العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو عن منافسات هذه الجولة بعد تأجيل مباراتيهما لارتباط كثير من لاعبيهما الدوليين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وبعد مباراة ملعب «كامب نو» في الدوري، يواجه برشلونة في عقر داره أيضاً منافسه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يستقبل مجدداً بعد أربعة أيام غريمه ريال مدريد في أوّل كلاسيكو في «لا ليغا».

ويشعر كومان بالارتياح بسبب دعم رئيسه، لكنه يدرك جيداً أن الضوء الاخضر الذي منحه إياه لابورتا قبل فترة التوقف الدولية متصل بشروط.

ولم يعد برشلونة يملك ترف تحمل المزيد من التعثرات محلياً أمام فالنسيا وريال، بالنظر إلى احتلاله المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة، لكونه يتأخر بفارق خمس نقاط عن قطبي العاصمة مدريد، المتصدر ريال ووصيفيه أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد مع 17 نقطة لكل فريق، ولكن مع فارق الأهداف لمصلحة النادي الملكي. كما يدرك برشلونة أن أي «دعسة» ناقصة قارياً أمام دينامو كييف في منتصف الاسبوع قد تقضي على آماله بالتأهل من دور المجموعات للمسابقة القارية الام، عقب خسارتين توالياً أمام بايرن ميونخ الالماني 0-3 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، ما وضعه في قاع مجموعته.

يؤمن كثيرون بأن سلسلة هذه المباريات ستكون بداية للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما حقق لاعبو كومان فوزاً يتيماً في مبارياتهم الست الاخيرة، ما جعل المدرب الهولندي يبدو محاصراً ومعزولاً وغير متصل برئيسه ومع لاعبيه في غرف تبديل الملابس.

