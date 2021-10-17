بروس يقود نيوكاسل ضد توتنهام

دوليه

أكد نادي نيوكاسل الإنكليزي أن مدربه ستيف بروس سيقود الفريق في مباراته ضد توتنهام في الدوري الانكليزي اليوم، في أوّل لقاء رسمي للنادي منذ انتقال ملكيته الى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية اقالة بروس الذي سيخوض مباراته رقم ألف منذ بداية مسيرته التدريبية، من منصبه عطفا على النتائج المخيبة التي يحققها الفريق من جهة، ومن اجل التعاقد مع مدرب يملك سمعة كبيرة.

بيد ان مديرة النادي الجديدة أماندا ستيفيلي أكدت أن لا قرار حول مصير المدرب في الوقت الحالي بقولها «عشنا أسبوعا راجعنا فيه أعمال النادي والتعرف على الاشخاص الذين يعملون هنا، ومن الضروري أن نتحلى بالصبر وكيفية مقاربة الأمور». واضافت «التغييرات لا تحصل بين ليلة وضحاها ويتعين علينا ان نتبع خطة واستراتيجية بطريقة مدروسة». وتابعت «التقينا بروس واللاعبين الاثنين ومنحناهم الوقت الكافي هذا الاسبوع للتحضير لمباراة في غاية الاهمية د. وختمت «اذا قمنا بأي تغيير (للجهاز الفني)، فسيكون بروس أوّل العارفين، لكن الآن نريد أن نتمنى له حظاً سعيداً لمباراته الألف مدرباً، وسنكون خلف الفريق لمؤازرته». ويحتل نيوكاسل المركز قبل الاخير في الدوري الانكليزي ولم يحقق أي فوز منذ مطلع الموسم الحالي في 7 مباريات حتى الآن. وكشفت تقارير عن اسماء بعض المدربين المرشحين لتدريب نيوكاسل في المستقبل، امثال فرانك لامبارد مدرب تشلسي السابق، السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق والاسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي.

