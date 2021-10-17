جابر ودعت «أنديان ويلز»

دوليه

توقف المشوار الرائع للتونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في التنس، إحدى دورات الألف نقطة وفق تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي إيه)، بعد خسارتها أول من امس أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6، في حين خرج النجمان اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف من ربع نهائي منافسات الرجال.

وكانت جابر، المصنفة 12 في إنديان ويلز، قد أصبحت هذه السنة أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات للمحترفات، بعد تتويجها في برمنغهام. وتحتل جابر المركز الرابع عشر حاليا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي كان المغربي يونس العيناوي عامي 2003 و2004. وقاتلت جابر في المجموعة الثانية للابقاء على آمالها، لكن الإسبانية المصنفة 27 عالمياً كانت أكثر إصرارا وبلغت المباراة النهائية بعد كسر ارسال التونسية أربع مرات، لتحقق فوزها الثاني في ثلاث مواجهات على جابر، كلها على أرض صلبة.

بدورها، تلاقي بادوسا التي بلغت النهائي في أول ظهور لها في إنديان ويلز وحققت فوزها الاربعين هذه السنة، البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 32 والفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو الرابعة والعشرين 3-6 و6-3 و7-5. وفي منافسات الرجال التي تدخل في إطار سابعة دورات الماسترز للألف نقطة، ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف المصنفان ثانياً وثالثاً توالياً، فانضما إلى النجم الروسي دانييل مدفيديف.

