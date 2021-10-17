سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز

دوليه

يرى مدرب مان يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولشاير انه حان الوقت كي يركّز مهاجمه ماركوس راشفورد على كرة القدم، بعد حصوله على إشادات كثيرة في مجال مساعدة الفقراء.

ولم يلعب ابن الرابعة والعشرين منذ اصابته بكتفه بعد نهائي كأس أوروبا التي خسرتها بلاده بركلات الترجيح ضد إيطاليا في يوليو الماضي. وقال المدرب النرويجي عشية مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي «قام ماركوس بأشياء رائعة في سن صغيرة، واقترب من أفضل عمر كروي». وتابع «هو يتعلّم.

يكتسب المزيد من الخبرة. حصل على وقت ليفكر بما قام به من أشياء رائعة أيضاً على أرض الملعب، وربما يجب أن يعطي الآن أولوية للعبة ويركز على كرة القدم».