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«ديوان حقوق الإنسان» ناقش حماية الطفل مع جهات رسمية وأهلية


عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل اجتماعها الاول بعنوان (نحو طفولة آمنة ومتوازنة)، والذي يهدف الى الحد من ظاهرة الباعة الاطفال في الشوارع.
وحضر الاجتماع عدد من مؤسسات الدولة الرسمية والجهات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.
وناقشت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الدكتورة سهام الفريح مع ممثلي عدد من الجهات الرسمية والاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة آليات التعاون المشترك في مجال حماية الطفل مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير الدولية والتشريعات المحلية وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية في قضية تشغيل الأطفال.
ودعت الفريح إلى تفعيل هذه القوانين والعمل على تنفيذ موادها واجراءاتها العقابية بشأن تفعيل القانون او الاجراءات العقابية.


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