الفارس: تنويع مخرجات التعليم

وطن النهار

أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بعد الاجتماع التنسيقي الثالث أهمية مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2035، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة، مبيناً أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابتة نحو تحقيق مسار جديد لتحديث مخرجات التعليم وتنويعها، وربطها مع توجهات سوق العمل.

وأشار الفارس إلى أنه استكمالا للاجتماعات التنسيقية السابقة فقد جرت دعوة المدير العام للهيئة العامة للشباب للاطلاع على مشاريع الهيئة التي تهدف الى المساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأضاف أن المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني قدم تقريراً مرئياً بشأن تنويع مخرجات التعليم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والذي جاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية (المجلس الأعلى للتخطيط، ديوان الخدمة المدنية، القوى العاملة، ومجلس الجامعات الحكومية) لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وذكر أن التوصيات الاولية جاءت وفقا لمرئيات إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعاد رئيسة هي: حوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، والبعد الثاني تضمن المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل، والثالث القرارات التنفيذية المقترحة أما البعد الرابع فيتمثل في حملات توعية.

