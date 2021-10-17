loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تصفيات مسابقة الكويت لحفظ القرآن الكريم تنطلق اليوم


أكدت مراقب إدارة الصناديق الوقفية عضو اللجنة التحضيرية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، اسلام العميري انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة اليوم الأحد في المسجد الكبير بحفل الافتتاح الذي يعقد تحت رعاية وزير الأوقاف عيسى الكندري، بعد المغرب مباشرة.
وقالت إن عدد المشاركين لهذا العام بلغ 1939 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات.
وبينت أن الحفل سيشارك فيه أعضاء اللجنة الدائمة واللجنة التحضيرية للمسابقة وممثلو الجهات الرسمية والأهلية المشاركة في المسابقة، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من المتسابقين والمتسابقات، مشيرة إلى أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة ستستمر على مدار أسبوعين الأول للرجال من اليوم إلى 20 أكتوبر والثاني للنساء من 24 إلى 27 أكتوبر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة