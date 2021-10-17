تصفيات مسابقة الكويت لحفظ القرآن الكريم تنطلق اليوم

وطن النهار

أكدت مراقب إدارة الصناديق الوقفية عضو اللجنة التحضيرية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، اسلام العميري انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة اليوم الأحد في المسجد الكبير بحفل الافتتاح الذي يعقد تحت رعاية وزير الأوقاف عيسى الكندري، بعد المغرب مباشرة.

وقالت إن عدد المشاركين لهذا العام بلغ 1939 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات.

وبينت أن الحفل سيشارك فيه أعضاء اللجنة الدائمة واللجنة التحضيرية للمسابقة وممثلو الجهات الرسمية والأهلية المشاركة في المسابقة، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من المتسابقين والمتسابقات، مشيرة إلى أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة ستستمر على مدار أسبوعين الأول للرجال من اليوم إلى 20 أكتوبر والثاني للنساء من 24 إلى 27 أكتوبر.

