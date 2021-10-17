«الإطفاء» أخمدت 3 حرائق «في الرقعي» والسالمية والعارضية

وطن النهار

لقي وافد من الجنسية الآسيوية مصرعه جراء حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق جاسم الخرافي.

ووفق مصدر اطفائي، فإن غرفة عمليات الاطفاء تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جاسم الخرافي. وعلى الفور هرعت فرقة إطفاء مركز الاستقلال إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث حيث أخرجت الآسيوي وسلمته إلى رجال الادلة الجنائية، في وقت قام رجال الامن بتنظيم حركة المرور وسجلت قضية.

وفي السياق نفسه، تمكّن رجال قوة الاطفاء من إخماد حريق اندلع في شقة بمنطقة الرقعي، وقاموا بإخلاء العمارة، اسفر الحريق عن اصابة شخص باختناق ونُقل إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

ووفق مصدر إطفائي، فإن غرفة عمليات الاطفاء تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في احدى الشقق بمنطقة الرقعي وعلى الفور هرعت فرق إطفاء العارضية والشويخ الصناعية إلى موقع البلاغ وقام رجال الاطفاء باخلاء العمارة من قاطنيها وأُخمد الحريق الذي أسفر عن اصابة شخص بالاختناق ونُقل إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

من جهة أخرى، استطاع رجال قوة الاطفاء اخماد حريق اندلع في مدخنة بأحد الفنادق في منطقة السالمية واسفر عن اصابة شخصين باختناق ونُقلا إلى المستشفى لتلقيهما العلاج اللازم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام أن فرق إطفاء البدع والسالمية تعاملت مع حريق اندلع في مدخنة تابعة لاحد الفنادق في منطقة السالمية، واوضحت ان الحادث تسبب في انتشار الدخان، ما اضطر الفرق الى القيام بإخلائه من النزلاء احترازيا لحين الانتهاء من الحادث الذي اسفر عن اصابة شخصين بالاختناق.

من جانب آخر، أصيبت مواطنة في العقد الثامن من العمر بحالة حرجة في حريق منزل اندلع في منطقة العارضية، واوضحت «الاطفاء» أن غرفة العمليات وجهت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات ليتبين عند وصول الفرق للموقع وجود مواطنة وعاملتين محتجزات في الطابق الأرضي بسبب الحريق وكثافة الدخان.

واضافت أن الفرق باشرت بدخول المنزل ونجحت في إخراجهن وإخماد الحريق وجرى تسليمهن للطوارئ الطبية التي نقلت المواطنة الى المستشفى وهي في حالة حرجة.

